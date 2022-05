Proti Putinovi treba otvoriť tretí front, vyzýva ruský politik: Je možný štátny prevrat?

Tri mesiace od začiatku vojny na Ukrajine možno pozorovať, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina je preťažený. Myslí si to bývalý námestník ruského ministra energetiky a súčasný predstaviteľ tamojšej opozície žijúci v exile Vladimir Milov. Podľa neho sú v súčasnosti otvorené dva fronty vojny.

Okrem vojenskej podpory Ukrajine a sankcií voči Rusku treba podľa neho otvoriť ešte pomyselný tretí front, ktorý by prispel k zmene vnímania Putinovej politiky v samotnom Rusku. To by podľa neho mohlo predznamenať koniec tamojšieho režimu. TASR informácie prevzala od agentúry APA.

"To, čo momentálne vidíme, nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Ide o pokus Vladimira Putina zmeniť celosvetový poriadok," povedal Milov v stredu večer na podujatí Rakúskeho inštitútu pre európsku a bezpečnostnú politiku vo Viedni.

Putinovi ide podľa Milova o "oživenie práva najsilnejších". Šéf Kremľa chce – domnieva sa Milov – dosiahnuť, aby prekresľovanie hraníc štátov bolo "bežnou rutinou" veľmocí. Ruský opozičný politik preto odmietol názor niektorých komentátorov, že s Putinom treba dosiahnuť dohodu za každú cenu a treba mu dať, čo chce.

"Akékoľvek uznanie ruských územných ziskov na Ukrajine by bolo cynické. To by Putina povzbudilo ísť ešte ďalej," myslí si exilový opozičný predstaviteľ.