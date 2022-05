Krajinu terorizujú gangy, vyhlásila im vojnu: Vyše 60 vrážd bolo spáchaných len za jeden víkend

Výnimočný stav, ktorý bol v Salvádore vyhlásený v marci v rámci "vojny" proti zločineckým gangom, bude platiť ďalších 30 dní. V noci na štvrtok o tom hlasovaním rozhodol salvadorský Kongres, informovala agentúra AP. Pripomenula, že ide o druhé predĺženie výnimočného stavu, ktorý v Salvádore platí od konca marca.

Minister vnútornej bezpečnosti Gustavo Villatoro, ktorý v Kongrese návrh predkladal, prisľúbil, že "vojna" vlády proti gangom bude pokračovať, aj keď počet vrážd v krajine od vyhlásenia výnimočného stavu prudko klesol.

"Táto vojna bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné, a do takej miery, do akej to verejnosť bude naďalej požadovať," povedal Villatoro.

Počas platnosti výnimočného stavu bolo v Salvádore zadržaných už asi 34.500 osôb podozrivých z členstva v zločineckých gangoch. Organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré kritizovali niektoré opatrenia platné počas výnimočného stavu, upozorňujú, že zatýkanie je často svojvoľné - na základe vzhľadu podozrivej osoby alebo miesta, kde žije.

Prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že výnos podpísaný prezidentom Nayibom Bukelem má silnú podporu medzi Salvádorčanmi, ktorí už majú dosť vrážd a vydierania.