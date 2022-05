Matovič má v pláne predložiť návrh na reguláciu diskusných relácii: Zmiešané reakcie koaličných partnerov

Bratislava 25. mája (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) mieni predložiť návrh na reguláciu účasti v diskusných politických reláciách aj napriek tomu, že zrejme nemá podporu koaličných partnerov. Vyplýva to z jeho vyjadrení na stredajšej tlačovej konferencii.

Matovič podotkol, že nebude reflektovať na "nejaké veto" SaS. Poukázal na vyjadrenia lídra liberálov a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý mal hovoriť o dohode Matoviča s poslancami zo strany ĽSNS, že im pomôže dostať sa do médií. Matovič to označil za podlosť. Návrh chce predložiť do parlamentu, termín predkladania návrhov je už tento piatok (27. 5.).

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) nevylúčil podporu takéhoto návrhu. Ozrejmil, že si chce najskôr pozrieť paragrafové znenie a uvidí, či je to dobrý návrh. Líder OĽANO s ním o tom podľa jeho slov ešte nehovoril. "Za seba môžem povedať, že si to viem predstaviť napríklad pri verejnoprávnej televízii, lebo tá musí plniť nejakú funkciu," skonštatoval Kollár. Nevie si však takúto zmenu predstaviť pri súkromných televíziách.

Poznamenal, že Sme rodina si prežilo štyri roky v opozícii a v diskusných reláciách bol sám málo, no nikdy sa nesťažoval a nechce tak robiť ani teraz. Televízie podľa neho majú právo si volať do relácií koho chcú aj vzhľadom na programovú skladbu a aktuálne dianie.

Predstavitelia ostatných koaličných strán už uviedli, že Matovič na takýto návrh nemá ich podporu. Zhodli sa na tom predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová i podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Podpredseda poslaneckého klubu SaS a člen parlamentného mediálneho výboru Roman Foltin podčiarkol, že zasahovať do slobody médií je veľmi nebezpečné. Návrh kritizovala aj opozícia. Líder Smeru-SD Robert Fico hovorí o šialenom nápade, predseda Hlasu-SD Peter Pellegirni o cenzúre.

Minister financií mal na nedeľnej (22. 5.) koaličnej rade prísť s návrhom regulovať účasť v politických diskusných reláciách podľa toho, či strany prešli parlamentnými voľbami a s frekvenciou podľa volebnému výsledku.