Legíny z PET fliaš a rybárskych sietí ovládli Slovensko aj Česko

Slovenská značka Abraka spôsobila na trhu športového oblečenia revolúciu. Nezameniteľný dizajn spojený s unikátnym materiálom, ktorý vzniká z recyklovaných PET fliaš alebo rybárskych sietí, postupne dobil nielen slovenský, ale aj český trh.

Abrakastore najnovšie zabodoval v súťaži Shop roku, kde získal Cenu Heureky. V rozhovore so spolumajiteľkou značky Ninou Kubalovou sa dozviete:

• aký dlhý je proces, vďaka ktorému vznikne unikátna látka,

• o zákazníkoch, ktorí odišli, keď sa dozvedeli z čoho šijú,

• aké vlastnosti musia mať materiály a oblečenie značky Abraka.

Boli ste medzi prvými, ktorí začali šiť oblečenie “z PET fliaš”, aké boli vaše začiatky, stretlo sa to medzi zákazníkmi hneď s pochopením?

V dobe, keď sme začínali s recyklovanými materiálmi, sme boli skutočne na slovenskom trhu jedni z prvých. Veľmi zaujímavé boli napríklad predajné trhy, na ktorých sme zákazníkom vysvetľovali z čoho naše produkty šijeme. Reakcie boli rozpačité. Niektorých to vyslovene zaujalo a chceli vedieť ako taký materiál vzniká, či je funkčný alebo bezpečný na nosenie. Páčil sa im nápad a myšlienka, ktorá za našou značkou stojí. Niektorí boli doslova zhrození a odišli. Aktuálne je vďakabohu ponuka udržateľného oblečenia a tým samozrejme aj osveta o eticky udržateľnej móde úplne inde ako pred piatimi rokmi. Zákazníci naše materiály často už poznajú po menách, vedia čo im na aký typ športu, či nosenia vyhovuje a je krásne vidieť ako ľuďom skutočne záleží na tom, aby to čo na sebe majú oblečené nebolo len pekné či trendy, ale bolo vytvorené férovo či s ohľadom na životné prostredie.

Ako sú recyklované PET-ky, textilné zvyšky a rybárske siete, aký je proces výroby látky?

Procesu výroby samotnej látky predchádza ešte výroba vlákien, z ktorých je látka utkaná. Na výrobu recyklovaných vlákien sa v našom prípade používa vstupná surovina v podobe plastového odpadu - môžu to byť plastové PET fľaše, rybárske siete, textilné zvyšky, závisí od konkrétneho úpletu. Tento odpad sa čistí a sterilizuje, mechanicky sa drví na granulát, z ktorého sa pod vysokým tlakom a teplotou vyťahujú vlákna. Tie putujú do pletiarní látok, kde sa z nich podľa presnej špecifikácie utká materiál. Po dôslednej kontrole kvality ho potláčame našimi autorskými dizajnami. Látka ďalej ide do strihárne a do šijacej dielne, kde vznikajú finálne produkty. Tieto opäť kontrolujeme, viažeme, balíme a expedujeme.

V čom je výhoda tohto materiálu?

Recyklované polyesterové, či polyamidové úplety majú hneď niekoľko výhod. Prvá z nich je práve ich zloženie. Na ich výrobu sa používa spracovaný odpad, ktorý by inak skončil na smetisku, v horšom prípade v prírode, moriach či oceánoch. Tvorbou kolekcií z recyklovaných materiálov vytvárame osvetu u zákazníkov, ale zároveň aj dopyt u pletiarov po takomto type materiálu. To vedie k vyššej motivácii zhodnocovať stále viac plastového odpadu. Ďalšia výhoda je nízka uhlíková stopa a spotreba vody pri výrobe v porovnaní s obdobnými nerecyklovanými 'virgin' materiálmi. Zároveň je to funkčnosť tohto typu materiálu. Mäkkosť, priedušnosť, ideálna elasticita, krytie, odolnosť voči oderom, potlačiteľnosť materiálu, gramáž, pohodlnosť nosenia či samotný typ pletenia. To všetko sú vlastnosti, ktoré musia spolu hrať a ich ideálny pomer finálne vytvára kvalitu, ktorú vyžadujeme. Materiály, ktoré používame na výrobu Abraka produktov sú tie najlepšie, aké nám rukami prešli. Stojíme si za nimi a samozrejme sme v neustálom strehu. Sledujeme novinky a trendy, aby sme pre našich zákazníkov vedeli vždy priniesť tú najlepšiu a najudržateľnejšiu alternatívu.

Abraka je jedinečnou značkou na slovenskom trhu aj vďaka dizajnu výrobkov. Ako vznikol nápad so slovenskými a českými motívmi?

Dizajn k Abrake jednoznačne neodmysliteľne patrí. Na začiatku to boli možno práve naše 'signature' modely s jednou pásikovanou nohou, ktoré boli veľmi obľúbené a rozpoznateľné. Nápadov sme mali neúrekom. K veselým ľahším motívom sme postupne pridávali prírodnú tematiku, dizajny rozkvitnutej lúky, horské motívy venované rôznym slovenským neskôr aj českým pohoriam a tematiku regiónov, ktorá sa ihneď stala veľmi obľúbená.

Kto pre vás šije, sú to miestne krajčírky z Piešťan alebo máte dodávateľov z viacerých miest Slovenska?

Jedným z hlavných pilierov filozofie našej značky je lokálnosť. Na začiatku sme si šili produkty výhradne u nás alebo v blízkom okolí. Je to veľká výhoda a poskytuje to zároveň vynikajúcu flexibilitu pri práci. Ako sme rástli, prirodzene prišla potreba rozšíriť aj šijacie kapacity. To sa nám podarilo k veľkej spokojnosti v dielni na juhovýchode Slovenska.

Začínali ste na jar 2017, vašimi prvými zákazníkmi boli príbuzní a kamaráti. Čo sa za ten čas zmenilo a čo prešlo najvýraznejším vývojom?

Prvými zákazníkmi boli skutočne naše kamarátky a známe. Bola to veľmi milá podpora, ktorú sme cítili, a za ktorú sme vďačné. Zároveň sme mali úprimnú spätnú väzbu a pravdepodobne aj pozitívne referencie ďalej, keďže po predstavení značky nám pomerne rýchlo pribúdali ďalší zákazníci. Postupne okolo nás narástla krásna veľká komunita dievčat a žien, ktoré žijú v duchu nášho motta #girlsonthemove, ktoré nesie odkaz toho, že hýbať sa je super, lebo sme presvedčení, že to vedie k spokojnejšiemu a šťastnejšiemu životu. Náš vývoj bol veľmi prirodzený a prichádzal s nadobúdaním skúseností. Keďže nikto z nás nemal odevnú školu, či skúsenosti v tomto odbore, veľa vecí sme sa učili takpovediac 'za chodu'. Vývojom prešli materiály, strihy, dizajny, prezentácia značky, mohli by sme pokračovať. Myslím, že všetky aspekty prirodzene rástli spolu s nami. Keď sa obzrieme, vidíme veľmi veľa práce a zároveň dobrý pocit z toho, kam sme vďaka kontinuálnej práci, snahe a húževnatosti dokázali značku dostať.

Aké sú vaše plány do budúcna? Na čom by ste chceli pracovať a ako rozšíriť vašu kolekciu?

Náš sen si plníme našou prácou, ktorá nás nesmierne baví a napĺňa. Naším plánom je vybudovať takzvaný Abraka hub, bolo by to miesto, kde by prebiehal vývoj, výroba a expedícia, čím by sme ešte viac vedeli prispieť ku kvalite, udržateľnosti a efektivite výroby. Tým miestom by sme chceli ukázať a zdôrazniť proces výroby, dôstojnú šijaciu dielňu s príjemným prostredím. Ukázať, že krajčírstvo je krásne remeslo, ktoré vykonávajú šikovní ľudia a ktorého výsledok aj na Slovensku môžu byť kvalitné a funkčné kúsky akými sú napríklad aj naše produkty.

Abrakastore - Cena Heureky v súťaži Shop roku



Ocenenie nás veľmi potešilo. O to viac, že sme sa do súťaže iniciatívne sami neprihlásili. Bolo to pre nás obrovské prekvapenie a s najväčšou pravdepodobnosťou má našu nomináciou na svedomí jedna z našich milých zákazníčiek. Vzhľadom na to, že fungujeme lokálne máme aj isté výrobné kapacity, ktoré sme aktuálne schopní naplniť, preto naše produkty zatiaľ zákazníci môžu nájsť v ponuke iba na našom e-shope. Veríme však, že sa nám podarí naplniť naše plány a rozšírime svoju výrobu natoľko, že nás zákazníci budú môcť nájsť aj cez ich obľúbené predajné kanály.