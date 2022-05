My to dokážeme: Kováčikov obhajca to nevzdáva, oznámil, aké kroky chystá

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik využije mimoriadne opravné prostriedky voči rozsudku, ktorým ho Najvyšší súd (NS) SR odsúdil na osemročné väzenie. Avizoval to jeho obhajca Erik Magál.

"Tie skutky sa nestali, my to dokážeme a v podstate toto konanie sa pre nás nekončí a ideme ďalej," povedal po vyhlásení rozsudku. Verí, že sa podarí dokázať Kováčikovu nevinu. Rozhodnutie NS má podľa neho množstvo nedostatkov. "My vieme, že pravdu máme, musíme ísť ďalej v opravných prostriedkoch, až kým nám dá súd za pravdu," dodal.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik ide do väzenia na osem rokov. V utorok o tom rozhodol Najvyšší súd SR. Uznal ho za vinného, že zobral úplatok 50.000 eur za intervenciu v prípade prepustenia Ľubomíra Kudličku, považovaného za bosa skupiny takáčovcov, z väzby. Odsúdili ho aj za vynášanie informácií zo spisov.