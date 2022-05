Je to silná káva a nedovolí si to žiadny štát! Matovičov nápad je pod paľbou kritiky SaS

Zasahovať do slobody médií je veľmi nebezpečné, líder OĽANO Igor Matovič narazil na odpor koaličných partnerov. Skonštatoval podpredseda poslaneckého klubu SaS a člen parlamentného mediálneho výboru Roman Foltin v súvislosti s Matovičovým návrhom regulovať účasť v politických diskusných reláciách.

Matovič by chcel účasť v politických diskusných reláciách regulovať podľa toho, či strany prešli parlamentnými voľbami a podľa volebnému výsledku.

"Predseda OĽANO narazil na odpor koaličných partnerov, našťastie. Je to skutočne silná káva. Obmedzovať slobodu médií a zasahovať do jej nezávislej práce je veľmi nebezpečné," vyhlásil Foltin. Deklaroval, že stojí za slobodnými a kvalitnými médiami. Verí, že takýto nápad v Národnej rade (NR) SR nikdy neprejde.

"Takto hrubo zasahovať do rozhodovania médií a ich slobody v prípade politických diskusií si nedovolil žiadny štát. Verím, že my sa týmto jeho nápadom nezapíšeme do histórie. Takýto návrh strana SaS v žiadnom prípade nepodporí," uviedol na sociálnej sieti.

Foltin podčiarkol, že sloboda médií je jednou zo základných hodnôt a ani politici by do nej v žiadnom prípade nemali zasahovať. Skonštatoval, že za posledné obdobie sa stali médiá terčom urážok či nadávok zo strany politikov. Vzťah medzi politikom a novinárom by mal byť podľa neho vyvážený, profesionálny a najmä založený na faktoch. Podotkol, že Matovič sa s kritikou médií vydal na cestu expremiéra Roberta Fica (Smer-SD).