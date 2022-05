Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok posunulo návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií SR do druhého čítania.

Podľa právnej normy by na voľnočasové aktivity mali deti od piatich do 18 rokov dostať každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne.