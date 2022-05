Bekim hekol študentov k životu bez cigariet

Žiadne výchovné koncerty, prednášky, ale dievčatá zo Sexuálnej výchovy, Bekim a najnovšie aj Janka Travelhackerka pomáhajú študentom stredných škôl v projekte H3KNI SA uvedomiť si, že cigarety nemusia byť súčasťou ani ich života.

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie a na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením polovica opýtaných tínedžerov. A keďže na mladých ľudí nefungujú ohľadom fajčenia príkazy, zákazy, ani mentorovanie, iniciatíva Na veku záleží, ktorá sa problematike fajčenia mladistvých a predaja cigariet maloletým venuje už takmer štvrťstoročie, sa vybrala na stredné školy s celodenným workshopom H3KNI SA.

„Až 90 % z pravidelných fajčiarov začína fajčiť pred 19. rokom života, teda už na strednej škole. Ak by aj chceli s fajčením skončiť, stres v škole je jedným z dôvodov, prečo sa im nedarí prestať alebo ani nezačať fajčiť. Stredoškoláci však radi debatujú v malých komunitách, akceptujú prirodzené autority, ľudí, ktorí už niečo dosiahli, ideálne v „ich veku“, a tak vznikol projekt H3KNISA, ktorý sa od instagramového profilu posunul aj priamo k mladým na stredné školy,“ vysvetľuje vznik nového projektu H3KNISA jeho ambasádor a influencer Matúš Okajček, známy pod menom To je ten náš Matúš.

Prvý ročník projektu H3KNI SA už tento školský rok absolvovali študenti SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite, gymnázia v Parku Mládeže v Košiciach, SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene a v júni pilotný ročník ukončí Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch a Obchodná akadémia v Prievidzi.

Študentom sa počas celého dopoludnia venovali ľudia, ktorých sledujú na sociálnych sieťach, v médiách, ktorých život a smerovanie ich zaujíma a veľakrát by radi nasledovali ich príklad aj vo svojom živote. Každý študent si mohol vybrať z ponuky workshopov na témy, ktoré v súčasnosti najviac rezonujú svetom mladých ľudí.

• Matúš Okajček, ambasádor projektu, študentom ukázal, či je život influencera skutočne taký jednoduchý a príjemný, ako vyzerá na sociálnych sieťach,

• Influencer Bekim sa podelil o skúsenosti, ako sa ani v beznádejných situáciách nevzdávať, ako je dôležité makať na sebe, aj keď iní hovoria, že to už nejde,

• Michal Sabo zase predstavil svoju cestu z pozície obľúbeného moderátora na človeka, ktorý je aktívny v ochrane životného prostredia,

• Neuropsychológ Robert Krause so študentami prebral vznik návykov a zlozvykov, prečo sme závislí a čo s tým vieme urobiť,

• S Valou a Miškou zo Sexuálnej výchovy mohli bez ostychu prebrať akékoľvek témy týkajúce sa vzťahov a sexu,

• Valentína Sedileková z Chuť žiť zase so študentmi otvorila otázky porúch príjmu potravy,

• S Raperom LYRIKOM H diskutovali o jeho ceste celoživotného h3kera,

• Marek Mach z Mladí proti fašizmu sa pozrel zblízka na extrémizmus a občiansky aktivizmus,

• Sima Jurovatá z Mladí za klímu študentom ukázala, že každý z nich môže byť greenfluencer a ovplyvniť kvalitu nášho životného prostredia,

• Katarína Peterová zase ako slow fashion blogerka, vystupujúca pod menom LA FLORITA, inšpirovala mladých, ako tvoriť z textilného odpadu,

• Filip Jovanovič a Viliam Štajgár z Jovitepu študentov motivovali začať s podnikaním už na strednej škole,

• a Filip Schlosser z Financopédie im vysvetlil, čo so zarobenými alebo darovanými peniazmi počas stredoškolského štúdia,

• V Piešťanoch sa k doterajším H3KEROM pridá aj v úvode spomínaná Janka Travelhackerka, ktorá študentom poradí, ako cestovať už počas strednej školy, ako to spraviť lacno, kam ísť a čo k tomu potrebujú.

V budúcom školskom roku bude projekt H3KNI SA pokračovať aj v ďalších mestách Slovenska a na ďalšie stredné školy prinesie spíkrov, ktorí fajčenie nepovažujú za cool, a témy, ktoré mladých zaujímajú.

