Matovič to povedal narovinu: Vyššie dane sú stále na stole! SaS uštedril ďalší kopanec

Vyššie dane sú stále na stole. V relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Preferuje, aby sa zdanili tí, ktorým to podľa jeho slov nebude chýbať. Alebo splnia to, čo majú v Programovom vyhlásení vlády, že zdania tzv. negatívne externality, čo je alkohol a hazard.

Matovič povedal, že chcú učiteľom zvýšiť platy. „Len SaS to už viac ako pol roka blokuje. Hovoríme im, že tu sú zdroje, zdaňme bohatých, zdaňme alkohol, zdaňme hazard a hneď to dajme učiteľom. SaS to pol roka blokuje a potom zrazu ja som zlý, kto nechce zvýšiť platy učiteľom,“ povedal Matovič.

Podľa jeho slov nie je z čoho vyplácať ľuďom peniaze. „Keď tieto dane prijmeme, ktoré nikomu normálnemu neublížia, tak automaticky máme zdroje na to, aby sme zvýšili platy učiteľom. To je fér ponuka voči SaS,“ dodal Matovič.