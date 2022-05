Najlepší hráč ligy Vladimír Weiss bol sklamaný slabou účasťou na oslavách: Čakal som viac fanúšikov!

Radosť mu pokazila slabšia návšteva. Ak niekto čakal, že na majstrovské oslavy futbalového Slovana dorazí plný štadión, musel byť sklamaný. Tak, ako aj krídelník belasých a najlepší hráč Fortuna ligy Vladimír Weiss (32), ktorý si na nezáujem fanúšikov po poslednom zápase sezóny proti Žiline trochu aj posťažoval.

V sobotu sa po remíze 2:2 so Žilinou na Tehelnom poli vo veľkom oslavoval majstrovský titul, ktorý belasí získali po štvrtý raz za sebou už pred mesiacom. Po dvojročných pandemických opatreniach sa hráči konečne mohli tešiť s fanúšikmi priamo na trávniku.

Tí sa po záverečnom hvizde rozhodcu presunuli na hraciu plochu, odkiaľ sledovali slávnostný ceremoniál odovzdávania trofeje spojený s tradičným víťazným striekaním šampanského.



Niektorých funkcionárov, ale aj hráčov však prekvapil menší počet skalných, keď ich na oslavy dorazilo iba niečo vyše 5 000. Najlepší hráč Slovana a celej ligy Vladimír Weiss priznal, že tiež očakával väčšiu divácku kulisu. „Myslím si, že dnešný deň je taká odmena za celú sezónu. Dúfal som však, že príde viac ľudí. Tí, čo prišli, boli fantastickí a my im za to ďakujeme. Na klub ako je Slovan, by však malo chodiť viac ľudí. Musíme s tým niečo urobiť, lebo fanúšikov potrebujeme,“ vyjadril sa Weiss, ktorý rozdával podpisy a odfotil sa s každým fanúšikom, ktorý o to požiadal.

Podľa jeho slov však mužstvo vo veľkých oslavách pokračovať nebude, keďže sa všetci rozpŕchnu na zaslúžené dovolenky. „Titul si však treba vážiť. Celú sezónu sme boli s odstupom najlepší, ale sú kluby, ktoré nás vedia potrápiť. Tento rok to boli Trnava a Ružomberok,“ dodal Weiss.