Na dovolenke sa dozvedela, že ju frajer podviedol: Krutá pomsta pred pohľadmi ostatných

Grace McLeanová (22) zistila, že ju jej frajer Joshua (29) podvádza. Svoju frustráciu a hnev dala najavo veľavravne.

Počas ich spoločnej dovolenky mladá žena vyhádzala celý obsah partnerovho kufra do bazéna, píše britský portál The Sun. Počas celého incidentu sa na ňu pritom díval z ležadla. Dvojica podľa portálu začala spolu randiť vo februári a v máji sa vybrali na spoločnú dovolenku do Egypta. K nevere malo pritom dôjsť na dovolenke na Ibize, kde bol Joshua s kamarátmi. Grace sa o tom dozvedela, keď spolu dovolenkovali v Egypte. Mala jej zavolať nejaká žena a prezradiť jej to: „Bola som zúrivá,“ prezradila mladá Britka.

Vyhlásila, že sa mu chcela pomstiť tak, aby ho to nahnevalo: „Vedela som, že keď mu vyhádžem oblečenie do bazéna, naštve sa.“ Grace to chcela urobiť na dôkaz toho, že si nenechá klamať. „Neľutujem, že som to urobila, zaslúžil si to,“ tvrdí hrdo. Jedným dychom však tvrdí, že to bol jej najhorší týždeň v živote: „Úplne mi to zničilo dovolenku.“ Joshua na svoju obhajobu hovorí, že ju na Ibize nepodviedol, keďže v tom čase spolu žiaden vzťah nemali.