2-ročný syn zobral mame telefón: To, čo s ním urobil, vás zaručene pobaví

Texaskú mamičku Kelsey Burkhalter Golden čakalo nemilé prekvapenie, keď jej synček zobral telefón a objednal 31 cheeseburgerov z Mcdonaldu.

Ako píše denník NY Post, 2-ročný Barrett si zobral mobil svojej mamy, aby sa s ním pohral, no nakoniec spravil obrovskú objednávku prostredníctvom aplikácie DoorDash. “31 cheeseburgerov z Mcdonaldu zadarmo, ak by niekto chcel. Vyzerá to tak, že môj 2-ročný syn vie, ako objednávať cez DoorDash,” napísala so sarkastickým podtónom na Facebooku v nedeľu.

Spolu s príspevkom zdieľala fotku Barretta ako sedí na stole a pochutnáva si na cheeseburgeri vedľa hory cheeseburgerov zabalených v žltom papieri. Objednávka ju stála takmer 92 dolárov. “Asi budem musieť aplikáciu schovať, pretože DoorDash nie je chránený,” dodala na záver.