Bývalá Trumpova poradkyňa o stretnutí s Putinom: Nič nejedol, nepil a zvláštne zapáchal

Bývalá zamestnankyňa US National Security Council opísala zvláštne večerné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý zapáchal ako po špeciálnom kúpeli.

Fiona Hill, ktorá v minulosti slúžila ako poradkyňa na Rusko pre prezidenta Donalda Trumpa to povedala v rozhovore pre stanicu BBC. “Znie to zvláštne, ale cítila som, že je čerstvo umytý. Celé to vyzeralo ako nejaké predstavenie,” povedala. “Všimla som si, že asi potrebuje okuliare, pretože mal dosť veľké kartičky, na ktorých bolo napísané kto je kto. Nič nejedol a ani nepil. Na zápästí mal veľmi drahé hodinky,” dodala. Nie je jasné, kedy presne došlo k večeri. Odhaduje sa, že medzi rokmi 2006 až 2009, kedy pracovala ako spravodajská dôstojníčka, ktorá sa špecializovala na Euráziu a Rusko.

Dohady o zdravotnom stave ruského prezidenta sa objavujú čoraz častejšie. Anti-kremeľský účet na Telegrame “General SVR” tvrdí, že Putin nedávno podstúpil operáciu kvôli hromadeniu tekutín v brušnej dutine. Tento mysteriózny kanál ešte pred týždňom vyhlásil, že ruský prezident má videá natočené dopredu pre prípad budúcich operácii a dokonca je pripravený používať dvojníkov. Investigatívny portál The Project v apríli zverejnil informácie, že ruského lídra navštevoval onkológ, údajne kvôli rakovine štítnej žľazy.