Odborník na cestovanie prezrádza, kam budú tento rok cestovať Slováci

Pandémia COVID-19 je, našťastie, už viac-menej za nami. Cestovanie je tak opäť možné a bez obmedzení.

Mnohí Slováci sa tento rok vyberú na dovolenku aj do zahraničia. Svoje destinácie si budú vyberať prostredníctvom osvedčených cestovných kancelárií. Jednou z nich je aj Cestovná kancelária DAKA. O rozhovor sme požiadali jej riaditeľa, Davida Gavaľu.

Letná sezóna je za dverami, ako vyzerá zatiaľ predajnosť a celková obsadenosť zájazdov pre túto sezónu?

S radosťou musím konštatovať, že záujem Slovákov o cestovanie prekonal všetky naše očakávania. V porovnaní s rokom 2019, kedy nebola sezóna ovplyvnená pandémiou, je záujem Slovákov viac ako 3-násobný. Vysvetľujeme si to najmä tým, že klienti sú doslova hladní po cestovaní a chcú si vynahradiť dva roky, kedy bolo cestovanie značne obmedzené. Klienti veľmi pozitívne vnímajú aj uvoľnenie opatrení a najmä zrušenie povinnosti nosenia rúšok či respirátorov vo väčšine krajín a rovnako tak aj v autobusoch či lietadlách.

Ktoré destinácie si Slováci tento rok vyberajú najčastejšie?

Túto sezónu jednoznačne prevláda záujem klientov o zájazdy do Turecka. Turecko bolo vždy veľmi obľúbenou destináciou pre slovenských dovolenkárov najmä pre priaznivé ceny, ale aj kvalitu poskytovaných služieb. Vyhľadávané sú najmä letoviská Side či Alanya. Ceny zájazdov do Turecka v našej CK DAKA začínajú už od 569 € za kompletnú dovolenku pre 1 osobu, vrátane letenky, letiskových poplatkov, ubytovania, all inclusive, transferu z letiska na hotel a späť a, samozrejme, služieb slovenského delegáta. V ponuke sú aj veľmi známe a luxusné hotely ako Titanic, Royal Dragon, Royal Alhambra či komplex Kaleya.

Okrem Turecka si klienti vyberajú aj zájazdy na grécke ostrovy Rhodos či Zakynthos. Klienti oceňujú najmä grécku kuchyňu a krásne čisté pláže. Ceny pobytov v týchto destináciách začínajú už od 419 €. Počas pobytov si dovolenkári môžu vybrať aj z bohatej ponuky fakultatívnych výletov, napr. na Zakynthose je to jednoznačne výlet na najobľúbenejšiu a najznámejšiu pláž Navagio, na ktorej sa nachádza vrak lode.

Určite však nesmieme zabudnúť ani na Chorvátsko, ktoré dlhodobo láka slovenských cestovateľov, a to najmä pre jeho blízku dostupnosť. Cestovná kancelária DAKA ponúka aj vlastnú autobusovú dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, ktorým cesta ubehne naozaj veľmi rýchlo. V ponuke je týždňový pobyt na ostrove Pag, alebo len víkendové kúpanie pri mori, rovnako na krásnom chorvátskom ostrove Pag.

Nakoniec by som rád spomenul aj Taliansko, ktoré patrí rovnako medzi obľúbené destinácie Slovákov. V ponuke máme 5-dňový pobyt v letovisku Rimini alebo na Palmovej riviére.

Aká je aktuálne situácia v letoviskách?

Informácie od našich partnerov sú rovnako veľmi pozitívne a mnohé termíny sú už vypredané. Prakticky vo všetkých destináciách, ktoré obľubujú Slováci, sa kapacity veľmi rýchlo míňajú. Preto odporúčam, aby si výber dovolenky nenechávali na poslednú chvíľu. Je totiž viac ako isté, že termíny budú veľmi rýchlo vypredané. Podľa údajov, ktoré máme k dispozícií, je isté, že táto sezóna bude jednoznačne historicky najlepšou, a to nielen od začiatku pandémie, ale celkovo za celé obdobie fungovania našej cestovnej kancelárie.

Je možné očakávať LAST MINUTE zájazdy tento rok, ako bolo zvykom v rokoch pred pandémiou?

Ako som už naznačil, som si istý, že tento rok sa klienti na LAST MINUTE ponuky, na ktoré boli zvyknutí z minulosti, určite nemôžu spoliehať. Veľa termínov je už vypredaných v tejto chvíli a ďalšie navýšenie kapacity je veľmi zložité, až nemožné. Preto je naozaj najvyšší čas, aby si klienti vybrali svoju vysnívanú dovolenku pre tento rok.

Vyhľadávajú Slováci aj poznávacie zájazdy?

Naša cestovná kancelária sa primárne zameriavala na poznávacie zájazdy. Väčšina týchto zájazdov sa organizuje po celý rok. Veľmi vyhľadávané sú zájazdy do európskych metropol, ako je Paríž, Rím, Londýn či Barcelona. Veľmi obľúbené sú však aj exotickejšie destinácie ako Dubaj či Jeruzalem. Klienti obľubujú aj kratšie poznávacie zájazdy ako napr. Plitvické jazerá, Orlie Hniezdo, Hallstatt s návštevou zámku Sissi, ale aj blízke metropoly, ako je Praha, Budapešť, Viedeň či Krakov. Ponuka je naozaj veľmi široká, stačí si len vybrať.

Ako je na tom naše Slovensko? Sú klienti, ktorí stále radšej ostanú u nás doma, na Slovensku?

Tento rok je u nás záujem o Slovensko veľmi malý. Celkovo sme sa na túto destináciu len dočasne preorientovali počas pandémie, keď cestovanie do zahraničia bolo značne obmedzené. Napriek tomu sme v ponuke nechali niektoré poznávacie zájazdy po Slovensku. Klienti môžu využiť v rámci Slovenska naše expresné autobusové linky do najväčších miest. Naše luxusné a moderné autobusy spájajú Bratislavu s Nitrou (9x denne), s Banskou Bystricou (4x denne), s Popradom, Prešovom a Košicami (2x denne), s Trnavou (5x denne), so Zvolenom, Rimavskou Sobotou, Lučencom a Rožňavou (3x denne) a s Michalovcami, Humenným a Bardejovom (1x denne), a to vždy v každom smere. Spolu tak aktuálne prevádzkujeme 18 spojov denne.

Všetky autobusy sú vybavené WC, Wi-Fi, min. 2x TV, DVD, rádiom, chladničkou, kávovarom, klimatizáciou a USB nabíjačkou. Sedadlá sú polohovateľné a polokožené s lakťovou opierkou a s dostatkom priestoru pre cestujúcich. V autobuse sú k dispozícii aj teplé a studené nápoje, čerstvé bagety či bohaté doplnky ako cestovateľský balíček a krížovky. Ceny lístkov začínajú už od 2,29 € na najkratšom úseku trasy. Poskytujeme aj zľavnené cestovné pre deti, mládež do 24 rokov, osoby nad 65 rokov a osoby ZŤP. Lístky na dané linky je možné pohodlne zakúpiť vopred cez stránku https://bus.daka.sk, a to aj s dodatočnou 10 % zľavou, pričom lístok je možné bezplatne zrušiť až do času 15 minút pred odchodom spoja. Samozrejme, lístok je možné zakúpiť si aj na autobusových staniciach či priamo u vodiča.

Zvýšili sa tento rok ceny zájazdov?

Vieme, že väčšina cestovných kancelárii svoje ceny zvyšovala. U nás v CK DAKA prebehlo mierne zdražovanie cien ešte počas pandémie. Aktuálne sa však snažíme naše ceny zachovať a najmä nezaťažovať klientov s dodatočnými poplatkami, ako sú napr. palivové príplatky a podobne. Snažíme sa klientom prinášať vždy najnižšiu cenu na trhu a tie najlepšie služby.

Celú ponuku Cestovnej kancelárie DAKA nájdete na stránke www.cestovnakancelariadaka.sk.