Prečo Čaputová vyznamenala udavačov? Prezidentka priznala pravdu

Zuzana Čaputová priznala chybu. Prezidentka reagovala na kritiku, ktorá sa zdvihla po tom, ako najvyššie štátne vyznamenania udelila aj kontroverzným osobám. Ocenila aj ľudí, ktorí udávali v Slovenskom národnom povstaní a bojovali proti nemu.

"V prípade vyznamenania Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára sa stala chyba v procese posudzovania," informoval Čaputovej hovorca Martin Strižinec. "Štátne vyznamenania by mali dostávať ľudia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolať spor o to, či slúžili demokracii. Urobím všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali," deklarovala hlava štátu.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za rozvoj ľudských práv a slobôd a ich ochranu získali od prezidentky 8. mája tohto roku in memoriam Púčik, Tesár a Tunega. Boli členmi odbojovej organizácie Biela légia a popravili ich ako antikomunistov v roku 1951. Všetci traja absolvovali Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže.

Vedúci Kancelárie prezidenta Metod Špaček najskôr vyhlásil, že ocenenie reprezentantov Bielej légie Púčika, Tesára a Tunegu komisii pre štátne vyznamenania navrhla obvyklým postupom Nadácia Antona Tunegu.