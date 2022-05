Blondína s jej mimozemským frajerom obleteli internet: Z jej tvrdení puknete od smiechu

Láske sa medze nekladú! Týmto pravidlom sa zaručenie riadi aj krásna herečka Abbie Bela známa aj pod menom Emanuela Rose. Tvrdí, že má doma skutočne nezvyčajného priateľa - mimozemšťana.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Po mužoch v uniformách bažia všetky ženy. Rovnako to je aj v prípade tejto blondínky, ktoráPre Daily Star rozpovedala čudesný príbeh o tom, ako sa títo dvaja zaľúbenci stretli.

Tvrdí, že mimozemskú lásku spoznala v Londýne. Ich spoznanie mal sprevádzať rad dramatických udalostí. Kapitánovi mala padnúť do okna pri tom, ako krúžil okolo Zeme. Mimozemšťan mal krásku uniesť priamo z metropoly. "Stretli sme sa asi pred rokom, keď ma uniesli mimozemšťania," šokuje Emanuela.

Kontroverzná herečka svojho milého aj rada ukazuje na verejnosti. Aspoň teda jeho napodobeninu - nafukovaciu postavičku. Toto dôveryhodnosti jej už aj tak bizarného príbehu nepomáha, no blondínka sa bráni: "Áno, toto je len nafukovacia bábka. Rada by som vám ho predstavila, no z bezpečnostných dôvodov to nemôžem urobiť. Viete, ako je to u nás na Zemi," vysvetľuje kráska.

Napriek tvrdeniam, ktoré sú už aj tak pritiahnuté za vlasy pokračuje s vysvetľovaním: "Keď pracuje na svojej vesmírnej lodi, veľmi mi chýba. Mám aspoň takúto napodobeninu, ktorá mi ho pripomína." Emanuela radenie s nadpozemským tvorom prirovnala k jej skúsenostiam s ľudskými mužmi. S mimozemšťanom je to vraj oveľa jednoduchšie. "Najviac sa mi na ňom páči to, že nie je ako my. Neklame. Oni nevedia klamať," uzavrela kráska.