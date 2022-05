Bratislavská premávka testuje vodičov: Nehoda na jednom z mostov aj kolóny

Vodiči hlavného mesta sa pre dopravnú nehodu zdržia na Moste Lanfranconi obojsmerne. Kolóny v stredu ráno komplikujú dopravnú situáciu aj na iných úsekoch v Bratislave.

Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS, Stella centrum a dopravné aplikácie.

So zdržaním asi 15 minút treba na Moste Lanfranconi počítať smerom do Mlynskej doliny, kde sa v odbočovacom pruhu ťuklo päť osobných áut. Stella centrum informuje, že v kolóne sa vodiči zdržia už od výjazdu z Petržalky.

"Dlhá kolóna sa vytvorila aj v opačnom smere, kde vodiči zbytočne spomaľujú a obzerajú si nehodu. Stojíte preto už na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, tunel Sitina priebežne uzatvárajú," informuje Zelená vlna. Na rovnakom mieste sa v pravom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, vodiči sa tu zdržia zhruba polhodinu.

Nehodu odstraňujú aj na Karloveskej, pred križovatkou s Molecovou, smerom do centra. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Tiež na Račianskej v smere do centra, kde si vodiči počkajú asi desať minút. Približne 15-minútová kolóna sa tvorí aj na diaľnici D1 od letiska po Prístavný most.