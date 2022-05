Stoltenberg je so vstupom Fínska a Švédska do NATO na vážkach: Slová Turecka mu nedajú spávať

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa domnieva, že by sa mali brať do úvahy výhrady Turecka voči vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie.

Šéf Aliancie to v utorok uviedol na svojom účte na Twitteri, informuje spravodajca TASR. Stoltenberg napísal, že Turecko je "váženým spojencom" v rámci NATO a dodal, že treba brať do úvahy akékoľvek obavy Turecka o bezpečnosť. "V tomto historickom momente musíme byť jednotní," spresnil. Putinova vojna sa otočila proti nemu: Toto je presne opak toho, čo chcel Šéf Alancie to vyhlásil po stretnutí s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom. Fínsko a Švédsko už oficiálne oznámili, že sa chcú stať členmi Severoatlantickej aliancie. Dôvodom je posilnenie ich bezpečnosti po tom, ako Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Ako uviedla tlačová agentúra DPA, Turecko však v tejto súvislosti naznačilo, že Ankara bude súhlasiť s pristúpením oboch krajín len za určitých podmienok. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok opäť kritizoval možnosť vstupu Fínska a Švédska do organizácie NATO a vyhlásil, že nemôže súhlasiť s prijatím krajín, ktoré uvalili sankcie na Turecko.