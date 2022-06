Bizarný vzťah, dva páriky žijú ako jeden: Ženy nevedia, ktorý z mužov je otcom ich dieťaťa

Skupinka štyroch ľudí žije ako pár. Majú dve deti, avšak nevedia, ktorý z mužov je ich biologický otec. Každý pár mal pred ich narodením ešte jedno dieťa.

Taya Hartless a Alysia Rogers sa zoznámili pred tromi rokmi. Stretli sa, aby rozprúdili svoj sexuálny život s manželmi Seanom a Tylerom. Keď sa páry lepšie spoznali, prišli aj hlbšie city a neskôr sa spolu presťahovali do amerického štátu Oregon. “Odvtedy, čo sme sa nasťahovali do jedného domu, sa o deti starám ja,” povedala 27-ročná Taya. Zároveň doplnila, že všetky deti vníma ako vlastné. Taya a jej 45-ročný manžel Sean stretli 35-ročného Tylera a 33-ročnú Alysiu v júni 2019.

“Veľa ľudí nerozumie polyamorii, myslia si, že je to zvrátené. Je pravda, že to nebolo vždy jednoduché. Samozrejme, že niekedy žiarlim, ale teraz mi to pripadá prirodzené a som vďačná za svojich partnerov,” poznamenala Alysia.

Podľa britského bulváru The Mirror sa muži údajne vymieňajú každú noc - jednu noc s jednou ženou, druhú noc s druhou. Dohodli sa, že nebudú zisťovať kto je skutočným otcom detí. Taya vysvetlila, že deti ju volajú “mama” a Alysiu “mamička”, naopak Seana volajú “ocko” a Tylera “oco”.

“Často premýšľam nad tým, ako milujem náš život. Teším sa na budúcnosť, teším sa ako budeme vychovávať naše deti,” dodala na záver Taya.