5 obchodov s kozmetikou, ktoré si Slovenky zamilovali: Ich prírodné zázraky očaria aj vás

Kvalitné produkty z radov prírodnej kozmetiky si už nemusíte kupovať len od zahraničných predajcov či výrobcov. Čoraz pestrejšiu ponuku nájdete aj v slovenských obchodoch.

Vyskúšať ich produkty sa určite oplatí – ktorý si vyberiete ako prvý?

Bez umelých látok, v ekologických obaloch, s množstvom prírodných zložiek, pre dámy aj pánov. Ponuka slovenských kozmetických e-shopov s prírodnou kozmetikou je naozaj široká. Spolu so Shoptetom, vďaka ktorému si môžete založiť vlastný e-shop aj vy, sme pre vás vybrali hneď niekoľko z nich. Určite aj vás zaujmú výrobkami určenými na starostlivosť o telo, vlasy a pleť či prostriedkami pre ekologickú domácnosť.

Savon.sk: Prírodná kozmetika z vlastných záhrad

Iveta Burešová Mikletičová vytvorila značku Savon po skúsenostiach s manželovou psoriázou a s atopickým ekzémom u svojho malého synčeka. Ako sama tvrdí, začalo ju napĺňať vedomie, že jej výrobky prinášajú ľuďom úľavu od problémov, krásu a radosť zo seba samých. Produkty, ktoré vo svojom e-shope ponúka, sú vyrobené z extraktov bylín dopestovaných v jej vlastných záhradách.

Kozmetika ponúkaná v e-shope je ručne vyrábaná a balená. V Savone navyše používajú ekologické, kompostovateľné či sklenené obaly vhodné na recykláciu. V ponuke nájdete nielen výrobky na žiarivú pleť, zdravé telo aj vlasy, ale aj repelenty či produkty pre pánov.

Náš tip: Okrem krásnej pokožky si vďaka značke Savon môžete dopriať aj relax. Vyskúšajte čakrové esencie a esenciálne oleje alebo ručne vyrábané šumivé bomby do kúpeľa.

Zdraviezkopanic.sk: Zázraky z kopaníc, ktoré si zamilujete

Rodinná firma zložená z tímu piatich ľudí vyrába svoje zázraky z kopaníc a ponúka ich v obchode Zdraviezkopanic.sk. Príbeh tohto e-shopu sa začal prvými doma vyrobenými produktmi na krásu a zdravie v podobe tinktúry a šampónu. Dnes ponúkajú najrôznejšie produkty pripravené na základe vlastnej unikátnej receptúry.

Nájdete medzi nimi výrobky určené na starostlivosť o pleť, telo, vlasy a dokonca aj parfumy či dezodoranty. Kreativitou výrobcovia tejto slovenskej prírodnej kozmetiky nešerili ani pri tvorbe samotných názvov. Na vyhladenie vrások pomôžu výrobky z edície Vráskožrút. Hlavná ingrediencia v podobe Dračej krvi zase dominuje v edícii Báthoryčka.

Náš tip: Zaujímavým výrobkom z ponuky e-shopu Panakeia je zubný prášok, vďaka ktorému budete mať žiarivejší úsmev.

Zemito.sk: Ekologický návrat ku koreňom

E-shop Zemito.sk sa zameriava predovšetkým na ekologický životný štýl a udržateľnú domácnosť, preto v ňom nájdete kvalitné produkty z prírodných ingrediencií. V ponuke nechýbajú výrobky na rôzne typy pleti, krémy, telové balzamy, ale aj odličovacie oleje alebo pleťové séra a masky. Zástupcovia online obchodu mysleli aj na mužov, pre ktorých zaradili do predaja prírodný upokojujúci olej na bradu a fúzy.

Náš tip: Jednorazové plastové holiace pomôcky predstavujú pre našu planétu značnú záťaž. V Zemito si preto páni môžu vyskladať holiacu sadu presne podľa svojich predstáv aj s dreveným či oceľovým holiacim strojčekom, ktorý vydrží roky.

Herbatica.sk: Rodinná firma s alternatívnym prístupom

Rodinná firma Herbatica sa začala otázkami zdravia, krásy a prírody vážnejšie zaoberať okolo roku 2015. Dodnes svoju pozornosť sústreďuje od konzumného životného štýlu smerom k alternatíve. V jej internetovom obchode nájdete mnoho rôznych produktov od viacerých dodávateľov, ktorí musia prejsť starostlivým výberom a prísnymi kritériami. Na webe navyše zákazníci nájdu pridanú hodnotu v podobe blogu zameraného na rozličné témy, rady a skúsenosti najmä z oblasti zdravia.

V ponuke e-shopu Herbatica neprehliadnite vlasovú, pleťovú aj telovú kozmetiku, prostriedky na starostlivosť o zuby ani esenciálne oleje či prípravky do kúpeľa, ktoré vám pomôžu zrelaxovať. Svoje nezastupiteľné miesto tu má aj kozmetika pre pánov a deti.

Náš tip: S prichádzajúcim letom mnohí z nás túžia po krásne opálenej pokožke. Vďaka bio opaľovacím krémom z Herbaticy ochránite svoju kožu pred nežiaducim spálením.

Bioterra.sk: Pestrá ponuka kvalitných produktov

E-shop Bioterra začal písať svoju históriu v roku 2009. Práve vďaka dlhoročným skúsenostiam na trhu si kolektív tohto internetového obchodu stojí za kvalitou ponúkaných prírodných produktov a svoju ponuku neustále rozširuje.

Okrem výrobkov určených na vlasy, pleť či telo v Bioterre nájdete aj dekoratívnu kozmetiku pre všetky ženy, ktoré sa rady skrášľujú. Nakúpite tu aj prírodné zubné pasty či CBD oleje, liečivú a zero waste kozmetiku pre mužov i ženy.

Náš tip: Špeciálnu kozmetiku potrebujú takisto naši najmenší. V Bioterre nájdete pre svoje ratolesti všetko potrebné od pracích práškov šetrných k detskej pokožke až po opaľovacie krémy, ktoré im poskytnú dostatočnú ochranu pred silným UV žiarením.

