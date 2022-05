Limitovaná edícia IQOS 3 DUO WE vo farbách

Nová limitovaná edícia bezdymovej alternatívy IQOS, ktorá v týchto dňoch prichádza na slovenský trh, je rozmanitá, hravá, svieža a najmä pestrofarebná.

Svieže farby, ale aj sviežosť a rozmanitosť. To všetko patrí k jari. Čím teplejšie je počasie, tak aj my máme tendenciu siahnuť viac po pestrofarebných odtieňoch oblečenia či doplnkov. A presne to reprezentuje aj nová limitovaná edícia IQOS 3 DUO WE.

Menej rizikové nikotínové produkty, a teda bezdymové zariadenia môžu byť riešením, ak dospelí fajčiari nedokážu s klasickými cigaretami prestať, respektíve ak vôbec nechcú prestať fajčiť. Vtedy majú možnosť zvoliť si bezdymovú alternatívu, ktorá môže podať pomocnú ruku v boji s klasickými cigaretami.

Práve zariadenie IQOS sa môže pochváliť prevratnou technológiou a k tomu zároveň jedinečným moderným dizajnom. Jeho prednosťou oproti klasickej cigarete je absencia produkcie cigaretového dymu. Namiesto neho vzniká užívaním bezdymového zariadenia aerosól, ktorý sa v interiéri rozptýli a nezanecháva zápach v porovnaní s klasickými cigaretami.

Hľadanie alternatív? Dospelí fajčiari majú na výber

Vedeli ste, že bezdymové zariadenie IQOS prináša revolúciu vo vychutnávaní si tabaku bez vedľajších produktov horenia? A vedeli ste tiež, že viac ako 15 miliónov dospelých fajčiarov po celom svete prešlo na systém nahrievaného tabaku a prestalo fajčiť úplne?

Najlepšie riešenie je v prvom rade prestať s fajčením úplne. Ak však už dospelý fajčiar nedokáže so svojím zlozvykom skoncovať úplne, lepšie riešenie je hľadanie bezdymových alternatív.

Pestrá a zaujímavá? Taká je limitka

Limitovaná edícia s názvom IQOS 3 DUO WE už na prvý pohľad zaujme pozornosť dospelého fajčiara či užívateľa bezdymových zariadení. Bezdymová alternatíva v príjemnom prevedení tyrkysovej farby má navyše nápaditý bočný kryt. Ten jej dodáva šmrnc a celkový dizajn eleganciu.

IQOS 3 DUO WE je inšpirovaný pestrou škálou farieb a jeho budúci majiteľ alebo majiteľka odzrkadľuje určitú dávku individuality a autenticity. Limitovaná edícia si nájde svoje miesto u tých dospelých fajčiarov alebo užívateľov bezdymových zariadení, či už sú to dámy, alebo páni, ktorí radi vytŕčajú z radu, sú jedineční a túžia byť IN. Zároveň nová edícia prichádza s limitovanou kolekciou vrchných krytov rovnako vo sviežich farbách.

Zabudnite na typický cigaretový dym

Originálny vzhľad však nie je všetko a aj táto limitovaná edícia je výnimočná svojimi benefitmi oproti klasickým cigaretám. IQOS 3 DUO WE tabak nespaľuje, ale nahrieva a nie je zdrojom pasívneho fajčenia. Aerosól, ktorý sa uvoľňuje pri jeho používaní, nezadymí miestnosť. Obsahuje významne menej škodlivín ako cigaretový dym, pričom je zložený prevažne z vodnej pary, nikotínu a glycerínu.

Limitovaná edícia IQOS 3 DUO WE je na Slovensku v predaji od apríla 2022.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.