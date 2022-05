Švédsko chce požiadať o vstup do NATO čo najskôr: Vraj je to najlepší spôsob ochrany pred Kremľom

Švédska premiérka Magdalena Anderssonová vyhlásila, že zámer jej krajiny vstúpiť do NATO nie je namierený voči Rusku.

Podľa jej slov ide o najlepší spôsob, ako zaistiť bezpečnosť Švédska v zásadne zmenenej situácii, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Premiérka vyjadrila presvedčenie, že by Švédsko malo podať žiadosť o členstvo spoločne s Fínskom, uvádza agentúra AFP.

"V Európe sa zásadne zmenilo bezpečnostné prostredie. Musíme riešiť hlavne to, ako najlepšie ochrániť Švédsko, keďže Kremeľ demonštroval, že je pripravený použiť silu na dosiahnutie politických cieľov," povedala Anderssonová na tlačovej konferencii v Štokholme.

Pred novinárov predstúpila po tom, ako jej vládna sociálnodemokratická strana, ktorá sa celé desaťročia zasadzovala za zachovanie tradičnej švédskej neutrality, oficiálne podporila podanie žiadosti o vstup do NATO. "Najlepší spôsob, ako zaistiť bezpečnosť Švédska je teraz požiadať o členstvo (v NATO) a urobiť to spoločne s Fínskom," vyhlásila švédska premiérka, podľa je toto rozhodnutie výsledkom dôkladných úvah a analýz.

Len niekoľko hodín predtým fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Rusko vníma snahu oboch severských krajín o vstup do Aliancie s veľkou nevôľou a hrozí, že podnikne zodpovedajúce protiopatrenia. Anderssonová v nedeľu zdôraznila, že vstup do NATO sa nesmie vnímať ako krok zameraný voči Rusku. Podľa jej slov na území Švédska nebudú po vstupe do Aliancie umiestňované jadrové zbrane ani budované stále vojenské základne. Premiérka chce pre podanie žiadosti o prijatie do NATO získať čo najširšiu politickú podporu vo švédskom parlamente, ktorú plánuje začať zaisťovať hneď od pondelka.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg opakovane avizoval, že Fínsko aj Švédsko budú v Aliancii privítané "s otvorenou náručou". Rozšírenie však musia jednomyseľne schváliť všetky členské krajiny vrátane Turecka, ktoré má k vstupu Švédska a Fínska do NATO výhrady pre údajnú podporu tureckých a kurdských teroristických skupín. Podľa Stoltenberga však Ankara zrejme nemá v úmysle vstup oboch krajín do NATO blokovať.