Konflikt medzi OĽANO a SaS graduje! Liberáli posielajú odkaz Matovičovi: Prestaňte zavádzať ľudí

Strana SaS vyzvala ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby prestal zavádzať o daňovom bonuse na dieťa. Ten podľa šéfa liberálov Richarda Sulíka bude znamenať menej peňazí pre chudobných a viac pre bohatých.

"Zvýšenie daňového bonusu na 100 eur, pričom maximálna výška sa navrhuje stanoviť na úroveň 29 percent hrubého príjmu, v sebe zahŕňa zásadnú chybu. Daňový bonus na dieťa pre extrémne chudobnú rodinu s viacerými deťmi tak bude znamenať pokles. Bohatá rodina si však polepší o stovky eur," skonštatoval. Dodal, že opatrenie nie je sociálne, ale extrémne drahé a účet zaň dostanú obce.

Problematické je podľa SaS aj samotné financovanie daňového bonusu. "Mestá a obce budú donútené zvýšiť poplatky a miestne dane, ak im Igor Matovič vezme takmer 600 miliónov eur, pretože si naivne myslí, že on vie verejné financie spravovať lepšie ako starostovia a primátori," dodal Sulík v reakcii na Matovičovo tvrdenie, že podľa neho "sú omnoho lepšie uložené peniaze v peňaženke rodiny ako v kasičke primátora".

Matovič SaS kritizuje za jej postoj k balíčku protiinflačnej pomoci, ktorého súčasťou je daňový bonus na dieťa. Strana podľa neho načúva potrebám bohatých a berie si rodiny za rukojemníkov. Šéf rezortu financií tiež nesúhlasí s tvrdením, že samosprávy prídu o príjmy. Ich nárast podľa neho akurát v nasledujúcich rokoch nebude taký prudký, aký bol doteraz.

Vláda chce na pomoc ľuďom v súvislosti so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Avizovala, že zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem.