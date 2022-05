Igor Matovič poteší rodiny: Má veľké plány, chystá sa na vládu

Balík pomoci rodinám, ktorý plánuje minister financií Igor Matovič (OĽANO) predložiť budúci týždeň v stredu (18.5.) na rokovanie vlády, sa mierne upraví.

Prídavok na dieťa by sa mal od budúceho roka zvýšiť na 50 eur, namiesto pôvodne predstavených 40 eur. O rovnakých desať eur sa zníži príspevok na služby deťom, tzv. "krúžkovné", z pôvodných 60 eur na 50 eur.

"Zjednodušene sa to bude dať komunikovať - 50 eur prídavok na dieťa, 50 eur služby deťom. Na to budú mať nárok všetky deti, bez ohľadu na to, či rodičia pracujú alebo nie. Navyše, keď rodič pracuje, má 50 daňový bonus, a keď má dieťa do 15 rokov, ďalších 50 eur navyše," priblížil Matovič v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Dohodli sa na tom podľa neho tri koaličné strany bez SaS a sú pripravené schváliť to v parlamente aj s podporou opozície.

SaS podporuje protiinflačné opatrenia aj pomoc rodinám, ale je zásadne proti zvyšovaniu daní, zopakoval v diskusii predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič. Priblížil napríklad návrh na zvýšenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. "Jeho sadzba je dnes približne 4,2 %. Návrh hovorí o 12 %, teda 1 % mesačne dodatočného zdanenia zisku pre tieto veľké firmy, ktorým sa darí fungovať," vyčíslil.