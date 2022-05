Herečka Anka Šišková a jej cesta k novej postave

Byť neustále na očiach má mnohé výhody. Rovnako tak aj nevýhody. Kým ste „šik“ vo všetkých smeroch, svet vám leží pri nohách. Keď však slovíčko „šik“ začne dostávať prvé trhliny, svet si veľmi rád zgustne. A netýka sa len toho, ako vyzeráme, ale aj čo zažívame a ako sa cítime.

Herečka Anka Šišková vie, čo to znamená nebyť úplne spokojná s tým, čo vidí vo filme alebo na televíznej obrazovke. „Už dlho sa na seba nepozerám to nerobím. Mám totiž o sebe nejakú predstavu a vidím sa inak, než to potom vyzerá na obrazovke. Nikdy v mladosti som nepotrebovala chudnúť. Skôr naopak – vždy som bola taká chudá, že som až túžila pribrať!“ To, čo pre mnohé znie ako hmotnostné sci-fi, bola pre herečku realitu zhruba do päťdesiatky. „Moji rodičia mali nadváhu, takže niekde v genetike mám aj tento nábeh. Po päťdesiatke som začala priberať aj ja. Dovtedy som mohla jesť, čo mi prišlo pod ruku a nikdy som nemala problém s hmotnosťou.“

Pandemické obmedzenia mnohým skomplikovali situáciu so športom a pohybom vôbec. Anka miluje plávanie, ktoré musela v čase zavretých plavární oželieť. Ako hovorí: „Tým, že som večer nehrala ani neskúšala, iba som varila a ochutnávala, kilá pomaly, ale isto pribúdali a začali sa hlásiť aj bolesti kĺbov. Aj keď som športovala, chodila von, nestačilo to.“

13. január - Deň D

Je načase pustiť sa do boja – povedala si sympatická herečka a jej odrazovým mostíkom k novej figúre sa stala januárová dátumová trinástka. Rozhodla sa opätovne využiť chudnutie s KetoDiet, s ktorou mala skúsenosti už v roku 2016. Vtedy „zhodila“ štrnásť kilogramov. „Veľmi rýchlo mi kilá začali ísť dole. Je pravda, že som to mala spojené aj s náročným životným obdobím – s rozvodom. Teraz som v pohode, takže sa musím spoľahnúť čisto na moju pevnú vôľu.“ S motiváciou nemala problém. To prvé, čo mala pred šiestimi rokmi aj teraz pred očami, je výzor „Nech si hovorí kto chce, čo chce, vždy nás poteší, keď nám niekto povie, že dobre vyzeráme.“ A keď viete, že vaše kilogramy vidia zástupy divákov pri večernom seriáli, ženská márnivosť jednoducho zmobilizuje všetky sily. A Anka si od začiatku nepripúšťala nič iné ako úspech. „Už pred tými šiestimi rokmi sa mi to super podarilo a bola som prekvapená, že predstava chudnutia je horšia ako samotné chudnutie. A teraz sa to skrátka musí podariť.“

Hodina pravdy

„Mínus desať kíl. Ale možno už aj dvanásť – naposledy som sa vážila asi pred dvomi týždňami.“ Takouto výbornou správou sa Anka Šišková môže pochváliť po trojmesačnom boji s kilogramami a, samozrejme, občasnými ťažšími chvíľkami. Tie však veľmi rýchlo pominuli. „ Prvý týždeň je najťažší. Ale kto to vydrží, druhý mu ide oveľa lepšie, tretí, ešte viac... Potom vám zrazu vôbec nepríde, že držíte nejakú diétu.“ Anka priznáva, že pre ňu bola KetoDiet až neuveriteľne jednoduchá. „Jem, čo chcem a všetky zakázané sacharidové veci – ryža, zemiaky, koláčiky, môj milovaný kváskový chlieb – na to vôbec nemám chuť. To je na tom úžasné.“ Podľa herečkiných skúseností platí, že ketózu nesmela porušiť prvé dva týždne, lebo proces sa zastaví, ale ku koncu trojmesačného obdobia už občas aj zhrešila: „Dala som si aj sushi, aj trochu ryže, občas pol deci vína – a stále som chudla.“ Vo všeobecnosti však hojne využívala možnosti diétnych jedál v prášku, ktoré si vždy doplnila vhodnou zeleninou. „Udusila som si brokolicu s omeletou, k tomu šalát... Skvelo sa z toho najete, žiadne pocity hladu.“ Dôležité však pre ňu bolo byť vždy pripravená. Mať jedlo v krabičke so sebou počas nakrúcania, aby nebol priestor na „ňúranie, čo by som asi tak mala zjesť“.

Perfektne podľa herečky funguje ešte jeden fígeľ a vrelo ho odporúča: „Najlepšia cesta, ako diétu zvládnuť a dotiahnuť do úspešného konca, je – všetkým to oznámiť. Lebo keď to všetkým oznámite, už to nemôžete porušiť, bolo by to slabošstvo. V divadle všetci vedeli, že Anka chudne, takže mi nikto nič nenúkal a to bolo výborné. Ak to teda s chudnutím myslíte vážne, povedzte to verejne a neostane vám nič iné, ako to dodržať. Inak by ste si urobili poriadnu hanbu.“

Zmeny viditeľné aj citeľné

Desať kíl preč, to si už každý všimne. A prichádzajú pochvaly. „Odvšadiaľ počúvam – jééj, ty si schudla, ako dobre vyzeráš... Oblečiem šaty, ktoré som neobliekla, musela som si kúpiť nové nohavice. Televízne kostýmy sú mi veľké, kostymérky, ktoré sa ale z môjho úspechu náramne tešia, mi museli špendlíkmi prichytiť sukne, aby mi nepadali... Všetci mi to doprajú, tak vám poviem,“ hovorí s úsmevom herečka, ktorá viditeľne omladla. Aj čo sa zdravotných záležitostí týka. „Prestali ma bolieť kĺby. Cítim sa oveľa lepšie, môžem pobehnúť, môžem sa ľahšie hýbať.“

Ankina premena je evidentne „chytľavá“ – na KetoDiet sa vrhli aj dve jej kamarátky. Prvá má dole šesť, druhá osem kíl. Sú teraz spoločne bez obáv pripravené na letnú plavkovú sezónu? „Ja som išla do plaviek, aj keď som bola objemná. V tomto som nemala problém,“ smeje sa Anka, ktorá je ale samozrejme spokojná s tým, ako sa jej dielo podarilo. „Je jar, dávame dole kabáty – a všetci to vidia. Je to perfektný pocit.“