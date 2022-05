Zelenskyj pozval Čaputovú na Ukrajinu: Prezidentka návštevu zvažuje

"Telefonoval som s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hovorili sme o pokroku v súvislosti s nadobudnutím štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie, podporili sme narastajúce sankcie. Diskutovali sme aj o dovoze paliva zo Slovenska," uviedol Zelenskyj na Twitteri.

"Poďakoval som sa za humanitárnu a obrannú pomoc a pozval som ju na Ukrajinu," uzavrel Zelenskyj svoj príspevok.

Had a phone conversation with 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova. Discussed 🇺🇦's progress in obtaining the status of a candidate country for EU membership. Supported the increase in sanctions. Discussed fuel imports from 🇸🇰. Thanked for the humanitarian & defense aid, invited her to 🇺🇦