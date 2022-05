Ďalšie podrývanie ženských práv! Neuveriteľné, čo si tentokrát vymysleli talibanské úrady

Talibanské vedenie afganskej provincie Herát zakázalo spoločné stolovanie mužov a žien v reštauráciách.

Informovala o tom agentúra AFP, ktoré vydanie zákazu potvrdili prevádzkovatelia gastronomických podnikov aj zástupcovia miestnych úradov. Rozhodnutie vo štvrtok kritizovali ministri zahraničia krajín skupiny G7, podľa ktorých obmedzovaním práv žien a dievčat hnutie Taliban posilňuje medzinárodnú izoláciu Afganistanu.

Spoločné stolovanie mužov a žien vo verejných priestoroch bolo bežné aj v inak veľmi konzervatívnej krajine, ako je Afganistan. Herát a jeho okolie navyše patria k oblastiam, kde sú spoločenské pravidlá viac uvoľnené, uviedla agentúra AFP. Informáciu o tom, že bol vydaný príkaz, aby muži a ženy stolovali na verejnosti oddelene, potvrdilo AFP ministerstvo pre šírenie cnosti a predchádzanie neresti. Pravidlo sa pritom vzťahuje aj na manželské páry.

"Musíme sa príkazu podriadiť, aj keď to bude mať veľmi negatívny vplyv na naše podnikanie," uviedol jeden z prevádzkovateľov reštaurácie. Podľa neho by nariadenie mohlo viesť k takému poklesu tržieb, že by musel prepustiť svojich zamestnancov.

Obmedzovanie práv žien a dievčat v Afganistane dnes kritizovali vo vyhlásení ministri zahraničia krajín skupiny G7 a šéf únijnej diplomacie Josep Borrell. "Týmito opatreniami Taliban ďalej prehlbuje svoju izoláciu v medzinárodnom spoločenstve," uviedli. Hnutia vyzvali, aby nariadenie obmedzujúce ženské práva zrušilo.

Taliban od návratu k moci presadzuje striktnejší výklad práva šaría. Hnutie napríklad nariadilo, že ženy musia mať mužský sprievod, pokiaľ sa vydajú na dlhšiu cestu. Zakázalo tiež ženám navštevovať stredné školy. Minulý týždeň zahraničné agentúry informovali, že afganské úrady zaviedli pre ženy povinnosť nosiť na verejnosti burku. Medzinárodné spoločenstvo od Talibanu požaduje, aby rešpektoval práva žien.