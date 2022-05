Unikátna fotografia jemného obra: Takto vyzerá čierna diera v strede našej galaxie

Snímku zverejnili počas šiestich simultánnych tlačových konferencií v americkom Washingtone a ďalších mestách po celom svete.

Astronómka Feryal Özelová zo Štátnej univerzity v Arizone počas tlačovej konferencie vo Washingtone uviedla, že snímka čiernej diery predstavuje "prvý priamy obraz jemného obra v strede našej Galaxie". Ide totiž o prvé priame vizuálne potvrdenie prítomnosti tohto neviditeľného objektu v strede našej Galaxie. Vedcom sa len pred troma rokmi podarilo urobiť historicky prvú snímku čiernej diery, ktorá sa však nachádza vo vzdialenej galaxii.

Have you seen the picture of the black hole at the center of our galaxy?



The image of Sagittarius A* (inset) was taken by @EHTelescope. Now see it in context with support from our @ChandraXray, Swift and NuSTAR observatories. Here's what the colors mean: https://t.co/Qkt3Qu3v1r pic.twitter.com/BONW7QZhsu