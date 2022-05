Hlavný bookmaker Niké Richard Slušný: Tipéri pred MS majú jasno, Slováci vyhrajú, mne stačí aj bronz

Úspech slovenskej hokejovej reprezentácie z olympijských hier máme ešte v živej pamäti a všetci priaznivci, tipérov nevynímajúc, dúfajú, že nám to na svetovom šampionáte opäť „cinkne“.

Podobný názor má aj hlavný bookmaker Niké Richard Slušný, s ktorým sme sa pred štartom hokejového sviatku rozprávali.

Je svetový šampionát sviatkom aj pre tipérov? Patria zápasy Slovenska medzi najtipovanejšie v roku? Dajú sa vôbec s nejakými udalosťami porovnať?

Tipéri milujú MS v hokeji, je to vždy najtipovanejšia udalosť roka. Hlavne v rokoch, keď sa našim reprezentantom darí a sú aj reálne v hre o medaily. A s tým súvisí aj to, že zápasy Slovenska patria vždy k najviac tipovaným. Objem stávok počas 17 dní MS v hokeji sa dá porovnať len s futbalovými MS a ME, ktoré ale trvajú celý mesiac.

Na základné stávky, góly, celkové umiestnenia sme už zvyknutí, ale vy vždy vymyslíte aj vskutku originálne špeciály. Čo by si vypichol?

Veľmi populárne bývajú stávky na jednotlivé udalosti v zápase, napr. či v zápase bude trestné strieľanie, či videorozhodca zamietne gól, alebo či tím pri záverečnej hre bez brankára inkasuje gól, či bude striedanie brankára, ktorý tím vyhrá viac buly, či bude v zápase tretina bez gólu aj bez vylúčenia, či bude v zápase hrať tím presilovku 5 na 3, alebo či bude v zápase vylúčenie za veľa hráčov na ľade, či nejaký tréner odstúpi počas MS... A ešte veľa podobných udalostí.

Poďme k tomu, čo slovenských fanúšikov zaujíma najviac. Ako vidíš šance našich reprezentantov a čo na to tipéri?

Slovenskému tímu určite pomohlo vylúčenie Rusov zo šampionátu, keďže mali hrať práve v našej skupine. Tým pádom máme uľahčenú cestu do štvrťfinále. A verím, že na tomto šampionáte už potvrdíme pozitívny trend z posledných rokov a postúpime aj do semifinále. Môj tip je, že po OH získame bronz aj na MS. Tipéri nám veria, ale ešte viac, momentálne je na náš tím vsadených najviac peňazí na to, že sa staneme majstrami sveta. Aj keď podľa našich bookmakerov sme až siedmy najväčší favorit.

Najnižší kurz ste vypísali na Kanadu, tesne v závese je Fínsko a Švédsko. Kto podľa teba získa titul majstra sveta a opäť, komu najviac veria tipéri?

Ako som už spomínal, tipéri veria najviac našim, ako druhý favorit sú domáci Fíni, tretí Česi, nasledujú Švédi, USA a Kanada. Zámorské tímy majú tradične mladé tímy, zložené zo zatiaľ nie veľmi známych hráčov, ale ich silu by som nepodceňoval. Som zvedavý, či potvrdia dominanciu posledných rokov Fíni, Švédi mali v príprave rozpačité výsledky, ja by som tak skúsil tip na prekvapenia, že majstrami sa stanú Česi, ktorí v príprave hrali veľmi dobre.

Evidujete už tiket s eventuálnou „megavýhrou“?

Jeden tipér si vyskladal vskutku zaujímavý hokejový tiket, pričom zamieril do NHL či Švédska a zároveň verí v úvodných meraniach síl favoritom v hendikepe – Čechom, Kanaďanom, Nemcom, Fínom a aj našim. Tiket podal za 3333 € a ak ho hokejisti nesklamú, zoberie vyše 161-tisíc eur. Potom tu máme aj klasickú „plachtu“ – tiket s malými kurzami a veľkým počtom zápasov. Vybral si až 12 duelov a predpokladá, že naši proti trom outsiderom skupiny body nestratia. Z tisícky môže vyhrať viac ako „desinu“.

