Muž († 23) tragicky zomrel po zjedení pizze z donášky: Zachrániť ho mohol malý detail

Mladý muž zomrel po tom, čo si zjedol pizzu objednanú z britskej aplikácie Deliveroo. Jeho zlomení rodičia tvrdia, že ho mohli zachrániť jednoduché zmeny aplikácie.

23-ročný James Atkinson tragicky zomrel po tom, čo si objednal pizzu z reštaurácie Dadyal v Newcastli. Príčinou jeho smrti mala byť silná alergická reakcia. Nedávny absolvent informatiky bol totiž alergický na arašidy, píše The Sun. “Objednávka bola zadaná online cez Deliveroo, ktorá obsahovala veľmi jasné informácie o alergénoch,” vyhlásil majiteľ reštaurácie Gulfam Ulhaq. Jamesovi rodičia zase tvrdia, že pri kontorle ingrediencií býval svedomitý.

“Chceli by sme vidieť jednoduchý systém, v ktorom by sa pred objednávkou objavilo zaškrtávacie políčko – máte alergiu, áno alebo nie? Ak zaškrtnete áno, dostanete pokyn, aby ste reštauráciu kontaktovali telefonicky. Informácie o alergénoch sú vždy skryté. Treba ich dať viac do popredia,” povedal zničený otec Stuart pre Sunday Times. “Je potrebné vytvoriť jasný a úplný zoznam ingrediencií pre každú položku jedálneho lístka a na balenie nalepiť informácie o alergénoch, ktoré jedlo obsahuje,” dodala Jamesova mama Jill.

“Už nikdy sa nedozvieme, či by to Jamesa zachránilo, ale mohlo to tak byť... Len nechceme, aby sa to stalo inej rodine,” vysvetlila. Po jeho tragickej smrti aplikácia Deliveroo okamžie zastavila spoluprácu s reštauráciou Dadyal. Aplikácia teraz vyzýva používateľov, aby kontaktovali reštaurácie a pýtali sa na ingrediencie a spôsoby varenia jedál. “Spoločnosť bude plne spolupracovať pri ďalšom vyšetrovaní. Sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli a naše srdcia sú so všetkými dotknutými,” uzavrel hovorca Deliveroo.