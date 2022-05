Vedci našli na dne Pacifiku niečo záhadné: Dôkaz existencie bájnej Atlantídy?!

Koncom minulého mesiaca vedci narazili na dne oceánu na pobreží Havaja na niečo, čo vyzeralo ako dobre zachovaná dlažba.

Vedci podľa amerického portálu New York Post pracovali na palube plavidla EV Nautilus a skúmali podlažie Papahānaumokuākea Marine National Monument, podmorského radu sopečných hôr pri pobreží Havaja snažiac sa porozumieť tomu, ako vznikli severozápadné Havajské ostrovy. 29. apríla však zostali ohromení. Kilometer pod hladinou blízko vrcholu Nootka Seamount sa im podarilo nájsť dobre zachovanú cestu zo žltej dlažby. Portál ďalej informuje, že tento nečakaný objav vedci objavili v rámci expedície Luʻuaeaahikiikekumu, pričom celý tento poznatok zdokumentovali prostredníctvom audiovizuálneho prenosu, ktorý vysielali naživo na sociálnej sieti.

„Je to cesta do Atlantídy,“ hovorí jeden vedec v pozadí. „Je to skutočne unikátne,“ dodal ďalší. Tretí poznamenal, že „je to cesta zo žltých tehál“. „Toto je neuveriteľné!“ vyhlásil štvrtý vedec.

Vedci doteraz preskúmali len asi 3 % z 1.509.963 štvorcových kilometrov v oblasti morskej oblasti Papahānaumokuākea, hoci je známe, že vrcholy v tejto oblasti dosahujú výšku takmer 5 kilometrov (od dna). Ich najvyššie miesta sú pritom iba necelých 61 metrov pod morskou hladinou.

Legenda o Atlantíde je pritom už mimoriadne stará, jej začiatky sa datujú až do Platónových čias, približne do roku 360 pred Kristom, dodáva americký portál. V príbehu filozofa bola Atlantída metaforou pre korupciu moci, bohatstva a priemyslu. Okrem iného, neexistuje žiadny dôkaz o existencii potopeného mesta. Vedci sú si však istí, že nič podobné nikdy reálne neexistovalo.

Vedci z Nautilusu však skutočnú povahu útvaru pripomínajúceho tehelnú cestu vysvetlili: „To, čo môže vyzerať ako chodník zo žltých tehál do bájnej Atlantídy, je v skutočnosti príkladom starovekej aktívnej vulkanickej geológie.“ Podľa New York Post išlo o sopečnú horninu vytvorenú vo vysokoenergetických erupciách, pričom mnohé úlomky sa usadili na morskom dne. Dodali, že to, čo pripomína kamene naukladané vedľa seba (čo v konečnom dôsledku vytvára ilúziu cesty), je výsledkom „zohrievania a chladenia viacerých erupcií“, dodáva portál odvolávajúc sa na stanovisko vedcov.