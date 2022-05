Kde vzal Pellegrini auto so šoférom? Začalo sa konanie voči šéfovi Hlasu, Remišová čelila pokute!

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady SR začal konanie voči poslancovi Petrovi Pellegrinimu (nezaradený) v súvislosti s kauzou týkajúcou sa jeho šoféra. Na utorkovom rokovaní mali členovia výboru rozhodnúť aj o pokute voči vicepremiérke Veronike Remišovej (Za ľudí) ako štatutárke rezortu investícií a informatizácie.

Na prijatie uznesenia o Remišovej však nebol dostatok hlasov. Pre TASR to uviedol predseda výboru Boris Susko (Smer-SD).

Šéf výboru ozrejmil, že Remišovej hrozila pokuta za to, že jej ministerstvo nedodalo v lehotách a dostatočnej kvalite informácie o jednotlivých funkcionároch ustanovených do funkcií tak, ako to vyplýva zo zákona.

Okrem toho sa výbor zaoberal aj štandardnými konaniami za neskoré alebo neúplné podanie majetkových priznaní, ktoré sa podávajú do 30 dní od ujatia sa funkcie.

Výbor podľa Suskových slov začal i konania voči funkcionárom, ktorí si opakovane nesplnili povinnosť v súvislosti s podaniami oznámení. Šéf výboru ozrejmil, že v takýchto prípadoch im po 180 dňoch môžu opätovne uložiť pokutu, ak nedostatky neodstránia.