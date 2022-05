Problémy s protiinflačným balíčkom? Remišová nevie, či sa vôbec dostane na vládu

Protiinflačný balíček opatrení na stredajšie rokovanie vlády asi nebude predložený. Uviedla to pred rokovaním kabinetu vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

„Budem chcieť vysvetlenia, pretože ak sa na niečom dohodneme, tak to by malo platiť,“ povedala Remišová s tým, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) mal prijatie daňového bonusu podmieňovať šéfom Protimonopolného úradu. Podobné úrady by podľa nej nemali byť poplatné žiadnym politikom.

„Ak si strana SaS myslí, že urobí zle koaličným partnerom, tak sa mýli. Urobí len zle ľuďom, ktorí na túto pomoc čakajú už týždne,“ vyhlásila Remišová.

Ministerka sa tiež domnieva, že Sulík by sa viac ako s milionármi z Nemecka mal baviť s bežnými Slovákmi, ktorí nemajú dosť peňazí na zaplatenie energií či na živobytie.