Doprava v Bratislave je opäť spomalená: Na týchto miestach sa určite zdržíte

Doprava v Bratislave je v stredu ráno na niektorých miestach opäť spomalená. Vodiči si môžu v kolónach postáť niekoľko minút.

Priebežne uzatváraný je tunel Sitina. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na diaľnici D2 za odpočívadlom Lamač v smere na Stupavu, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Čiastočne sú blokované oba pruhy, tvoria sa kolóny, tunel preto priebežne uzatvárajú. Kolóna sa tvorí už od výjazdu z Petržalky na Most Lanfranconi.

So zdržaním treba počítať aj na Zlatých Pieskoch pri obratisku električiek v smere do centra, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Približne 15 minút si vodiči postoja na Račianskej ulici v smere do centra.

Nehodu evidujú aj na diaľnici D1 pred Bratislavou v smere zo Senca. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržanie je zhruba desať minút.