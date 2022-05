Dala si výplň pier, dostala alergickú reakciu: Odporné, čo sa jej objavilo na tvári

Vplyvom Instagramu a iných sociálnych sietí sa čoraz viac žien uchyľuje ku kozmetickým zákrokom. Jedna žena dostala viac ako pôvodne plánovala, po zákroku ju prekvapila alergická reakcia.

20-ročná Monica Rooney sa na TikToku zdôverila so svojím príbehom o výplni pier. Vo videu ukazuje modriny, ktoré sa jej spravili po absolvovaní procedúry.

V ďalšom videu potvrdila, že musela ísť do nemocnice kde jej povedali, že ide o alergickú reakciu. “Dáte si spraviť pery a nakoniec máte alergickú reakciu a hematóm,” vyjadrila sa vo videu. Hematóm je modrina alebo krvný výron. Objavuje sa pri poškodení steny cievy, krv sa tak dostane do tkanív, do ktorých nepatrí.

Monicino video šokovalo mnohých, video nazbieralo viac ako 30-tisíc zhliadnutí. Podľa denníku The Sun Monica potvrdila, že opuchnutie sa zredukovalo a teraz je so svojimi perami šťastná.