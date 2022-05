Bývalý minister vnútra a zdravotníctva Tomáš Drucker (43) po odchode z čelných vládnych pozícií založil stranu Dobrá voľba. V súčasnosti výrazne kritizujú súčasné kroky vlády OĽaNO, no zároveň poukazujú na absenciu rozumných návrhov z parlamentnej opozície. Nový Čas sa s Druckerom zhováral o zdravotníctve, ako vidí aktuálne dianie, no i plány výstavby nemocníc. Aké zmeny či kroky by v súčasnosti urobil on?