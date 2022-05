Ktorá operácia očí je tá najsprávnejšia?

Medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti medicíny patrí mikrochirurgia oka.

Laserové operácie očí sú rýchlejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie ako kedykoľvek v minulosti, čo každoročne oceňujú aj tisícky Slovákov. Ale aká operácia očí je tá najlepšia?

Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v tomto článku. V ňom si porovnáme hĺbkové, ale aj povrchové metódy laserových operácií očí a vysvetlíme v súčasnosti najmodernejšie metódy, ktorými je možné sa dať operovať už aj u nás na Slovensku, napríklad v očnej klinike iClinic.

Vybrať iba jednu najlepšiu laserovú operáciu nie je možné

Určiť iba jednu najlepšiu operáciu očí sa nedá a my vám vysvetlíme prečo.

V súčasnosti existuje niekoľko metód laserových operácií, ktoré sú určené na odstránenie viacerých druhov ochorení očí a dioptrických chýb. Pri každej operačnej metóde a v každej očnej klinike môže byť pri operácii použité iné zariadenie, iný laser od rôznych výrobcov.

Čo sa však porovnať dá, sú metódy, ktoré sa využívajú pre korekciu dioptrických chýb podľa samotného postupu laserovej operácie, a to sú metódy povrchové a hĺbkové prvej, druhej a tretej generácie.

Hĺbkové metódy operácie očí stoja viac, ale oplatia sa

Podstatou opravy dioptrií prostredníctvom laserovej operácie je zmena zakrivenia a hrúbky rohovky tak, aby človek po operácii nepociťoval žiadne obmedzenia vo videní. Vývoj laserových operácií očí súvisí aj s vývojom laserových technológií. V súčasnosti existujú už lasery tretej generácie, pričom každá ďalšia generácia bola na vyššej úrovni ako tá predchádzajúca.

Pri operáciách sa používajú femtosekundové lasery a excimerové lasery. Za pomoci excimerového lasera sa upravuje povrch rohovky, pričom femtolasery umožňujú vykonávať korekciu dioptrií vo vnútri rohovky. Vďaka tomu nedochádza k odstráneniu epitelu rohovky.

Prvá generá cia laserov ý ch operácií očí

Do prevej generácie patria povrchové operačné metódy, ako sú napríklad PRK a LASEK. Pri nich sa najskôr mechanicky odstráni rohovkový epitel a potom sa excimerovým laserom rohovka vytvaruje do požadovanej formy a skoriguje sa dioptrická chyba oka. Tieto typy metód patria medzi tie najlacnejšie, pretože sa dnes radia už k tým zastaralým. Sú aj bolestivé a s väčším rizikom pooperačných komplikácií, ako aj s dlhším časom rekonvalescencie.

Druhá generácia

Druhú generáciu predstavuje hĺbková metóda s názvom LASIK, pri ktorej sa používajú oba lasery – femtosekundový aj excimerový. Obidva druhy laserov využíva aj modernejšia metóda Z-Lasik Z 3D. Tá je považovaná za najrýchlejšiu, najpresnejšiu a najjemnejšiu femtolaserovú operáciu súčasnosti, ktorá je určená na korekciu ďalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatizmu.

Tretia gener ácia

Vďaka špičkovej metóde ReLEx SMILE 3D je dnes možné odstrániť krátkozrakosť až do -10 dioptrií a astigmatizmus do 5 cylindrov, a to bez rezu a pálenia rohovky excimerom. Pri tejto metóde sa využíva femtosekuundový laser VISUMAX 500 od nemeckej spoločnosti Carl Zeiss. Korekcia oka sa robí iba vo vnútri rohovky, a preto nedochádza k narúšaniu jej prirodzených vlastností. Navyše sa týmto postupom minimalizuje riziko vzniku syndrómu suchého oka, nadmerného slzenia, zápalu očí a podobne. Operácia je bezbolestná, prebieha iba v lokálnej anestézii a vďaka výrazne kratšiemu času hojenia sa môžete do svojho bežného života vrátiť takmer okamžite.

Keď sú okuliare na čítanie minulosťou

Iným druhom laserovej operácie očí je metóda s názvom PRELEX. Tá sa používa na korekciu presbyopie, ktorá sa prejavuje tým, že neviete zaostriť na blízke predmety, alebo prečítať si text v novinách či na displeji mobilného telefónu. Dôvod je ten, že vaša šošovka vekom stratila schopnosť akomodácie. Riešením je jej výmena za novú – umelú. Operáciou sa pacientovi voperuje umelá multifokálna alebo trifokálna šošovka, ktorá okrem presbyopie odstráni aj problémy s videním na stredné či ďaleké vzdialenosti a eliminuje tiež riziko vzniku šedého zákalu.

Podľa čoho sa rozhodovať pri operácii očí?

Na začiatku odporúčame poradiť sa s odborníkom – oftalmológom v nejakej špičkovej očnej klinike, akou je napríklad očná klinika iClinic. Pacientom poskytuje zdravotnú starostlivosť aktuálne už v 5-tich pobočkách na Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Skalici a Šamoríne. Vo svojej pobočke v Banskej Bystrici má, okrem iného, zriadené aj špičkové pracovisko na špecializovanú liečbu glaukómu. Vo všetkých jej pobočkách v súčasnosti pracuje 26 špičkových lekárov s dlhoročnou praxou, dôkazom čoho je aj ich členstvo v odborných zahraničných spoločnostiach. Ročne spolu zoperujú vyše 23 500 pacientov. Pri svojej práci využívajú najmodernejšie technológie súčasnosti od renomovaných spoločností, akými sú nemecký Carl Zeiss, švajčiarsky Ziemer či americký Alcon. Tieto atribúty robia z iClinic najväčšiu a najkomplexnejšiu súkromnú očnú kliniku na Slovensku.

