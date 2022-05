Hádky v koalícii naberajú na obrátkach, Šipoš bez okolkov: SaS robí všetko pre to, aby rozbila túto vládu

Koaličná rada by sa v pondelok (9. 5.) mala zaoberať aj situáciou z uplynulého týždňa a spormi medzi partnermi. "Určite sa budeme o veciach, ktoré sa tento týždeň udiali, rozprávať na koaličnej rade," povedal pre TASR predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Nemyslí si, že je správne posielať si s partnermi odkazy cez médiá. Tvrdí, že s tým začala SaS a jej líder Richard Sulík. Podčiarkol, že koalícia potrebuje ďalej rokovať o podstatných reformách, poukázal na plán obnovy. "To sú naše prvoradé ciele, na to sa budeme sústrediť, aby štát neutrpel tým, že si niektorí koaliční partneri potrebujú odkazovať cez médiá," uviedol. Verí, že sa podarí spory vyriešiť a ďalej pracovať.

"Koaličná rada bude v pondelok, uvidíme či sa niečo udeje alebo nie, či atmosféra bude normálna alebo nejaká výbušná," poznamenal šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Nepáčia sa mu postupy SaS v posledných dňoch. Podotkol, že hoci na koaličnej rade viackrát diskutovali o novele zákona o sociálnom poistení a došlo k dohode, Peter Cmorej (SaS) napokon v parlamente prišiel s podmienkami a zmenami termínu hlasovania. "Mám pocit, že SaS pokračuje v tom, čo začala včera a predvčerom, a robí všetko pre to, aby rozbila túto vládu, lebo to nie je normálne," podotkol. To, či budú rokovať o podpore zákona s opozičnými poslancami, je podľa neho otázka na ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Ak by ich pozmeňujúce návrhy neohrozili zákon, nevidí v tom problém.