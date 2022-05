Prvá dáma USA sa stretne aj s Čaputovou: Aký je program jej návštevy?

Manželka amerického prezidenta Jill Bidenová sa v rámci svojej návštevy Slovenska stretne aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Uviedla vo vyhlásení zverejnenom v noci na piatok kancelária prvej dámy USA. TASR informáciu prevzala od stanice CNN.

Bidenová odcestuje na návštevu Rumunska a následne Slovenska v priebehu štvrtka miestneho času (piatok SELČ), píše sa vo vyhlásení. Presný dátum a čas avizovaného stretnutia s Čaputovou však nie je známy.

V sobotu večer plánuje prvá dáma pricestovať do Bratislavy, kde sa stretne s pracovníkmi tamojšieho amerického veľvyslanectva. Z Bratislavy by mala odcestovať v nedeľu smerom do Košíc a obce Vyšné Nemecké. V Košiciach sa prvá dáma zúčastní udalostí zorganizovaných pri príležitosti Dňa matiek (8. mája) a navštívi aj centrum pre utečencov z Ukrajiny a dve školy. Prvá dáma sa tiež stretne s rodinami, ktoré prichýlili utečencov, približuje vyhlásenie.

Bidenová sa následne 9. mája plánuje stretnúť s členmi slovenskej vlády pred tým, ako sa vráti do Spojených štátov.

Prvá dáma sa ešte predtým počas svojej päťdňovej cesty zastaví v Rumunsku. V piatok tam absolvuje schôdzku s americkými vojakmi na základni Mihail Kogalniceau. V sobotu bude v Bukurešti hovoriť s tamojšou prvou dámou Carmen Iohannisovou, vládnymi predstaviteľmi, diplomatmi USA i humanitárnymi pracovníkmi a učiteľmi, ktorí pomáhajú vzdelávať ukrajinské deti.

Pôjde o druhú zahraničnú cestu Jill Bidenovej bez svojho manžela – po návšteve olympiády v Tokiu – a ďalší prejav solidárnosti americkej prvej dámy s Ukrajinou, píše AP. Prezident Joe Biden sa stretol s ukrajinskými utečencami v marci počas návštevy Poľska.