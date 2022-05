Zvyky a zlozvyky – alternatívny prísun nikotínu

Na výber je iná alternatíva

Máme ich všetci. Veľké množstvo zvykov, návykov a zlozvykov, ktoré druhým znepríjemňujú život. A nám vlastne tiež.

Veľká časť vecí, ktoré ľudia robia sú zvykmi a mozog ich potrebuje preto, aby neplytval neustále energiou pri rozhodovaní. Začína to hneď ráno. Odložíte si budík, alebo vstanete na prvé zazvonenie.

Pokračujete v rozhodovaní. Dáte si raňajky, alebo nie? Ak áno, čo si vyberiete? Zdravšiu alebo ťažšiu alternatívu.

Či si dáte kávu, alebo čaj. Či vykročíte do dňa s úsmevom, alebo nahnevaný. A urobíte takto ďalších milión rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú hodnotu Vášho života.

Zvyk vzniká tak, že niečo denne opakujete a už nad tým nemusíte rozmýšľať. Avšak vybudovať si takýto zvyk nie je vôbec jednoduché.

Mnohí z nás si dávame ako cieľ skoncovať s cigaretami. Predsavzatie si dáme ľahko, ale skutočne ho splniť nie je úplne jednoduché. A tak hľadáme alternatívu získavania nikotínu. Jednou z nich je Nikotininak.

„Ten, kto berie do úst fajku, musí mať najvznešenejšie vlastnosti: chladnokrvnosť vojvodcu, mlčanlivosť diplomata a kľud falošného hráča.“ Takto sa vyjadril fajčiarskom zlozvyku ruský spisovateľ Ilja Erenburg.

Sú dve skupiny ľudí. Skupina ľudí, ktorí by sa svojich zlozvykov nechceli vzdať a skupina, ktorá hľadá alternatívy. Do ktorej skupiny ľudí patríte Vy?

Zvyky v nás zostávajú veľmi dlho. A prečo chceme naše zlé zvyky zmeniť? Pretože nám v skutočnosti spôsobujú len krátkodobú radosť a z dlhodobého hľadiska nám škodia.

Nikotín a pocit uspokojenia sa však môže zažiť aj bez negatív, ktoré nám „klasické“ cigarety prinášajú. Jednou z alternatív sú napríklad nikotínové vrecúška White FOX ®

Užívajte si nikotín vo svojom vlastnom svete!

Nikotínové vrecúška White FOX ® sú dostupné vo viacerých príchutiach a nikotínových silách. Vybrať si môžete medzi príchuťou dvojitej mäty (White FOX ® Double Mint), príchuťou čierneho korenia (White FOX ® Peppered Mint), mätou (White FOX ® ), tabaku a čerstvých ruží (White FOX ® Black) a príchuťou ľadovej mäty (White FOX Full Charge ® ). Všetky produkty majú rôzne nikotínové sily a tiež rôzne veľkosti vrecúšok. Umožnia Vám preto nájsť alternatívu, ktorá Vám vyhovuje najviac.

Ako zmeniť svoje návyky? Ak si chceš zvyknúť na niečo nové musíš byť k tomu otvorený a mať to stále k dispozícii. Našťastie aj zlozvyk je iba zvyk. Hovorí sa, že nový zvyk si vieš vybudovať za 21 dní ale vedci tvrdia, že je to až 66 dní. Je to dlhá cesta preto je dôležité sledovať zmeny a pokroky.

Prejdi na modernú formu vychutnávania nikotínu!

V dnešnej dobe sú rôzne aplikácie, ktoré merajú čas. Napríklad aj to, koľko času ste venovali fajčeniu. Ušetrite si nezmyselne strávený čas a prejdite na inú alternatívu výberom nikotínových vrecúšok.

Nikotínové vrecúško si jednoducho stačí dať pod hornú peru a nechať pôsobiť. Keď sa nikotín začne uvoľňovať, človek pocíti jemné štípanie v závislosti od obsahu nikotínu a príchute výrobku.

Nikoho tým neobťažujete, prísun nikotínu máte kedykoľvek a kdekoľvek a nemusíte strácať čas vo fajčiarskom priestore. Nikotínové vrecúška sú bez dymu a Vy nebudete nikdy smrdieť a obťažovať tým svoje okolie.

My však vieme, že zlozvyky veľa krát ovplyvňujú aj naše okolie. Myslite na svoje okolie tým, že si doprajete modernejšiu alternatívu prísunu nikotínu a nebudete ich obťažovať smradom z cigariet.

Život je vo veľkej miere o našich zvykoch. Tak ich zmeňte práve teraz s nikotínovými vrecúškami, ktoré nájdete na www.nikotininak.sk

Nikotínové vrecúška sú určené len pre dospelých nad 18 rokov, ktorí sú súčasnými užívateľmi tabaku a nikotínu. Ide o výrobok, ktorý poskytuje pohodlný, diskrétny a okamžitý zážitok z nikotínu. Neobsahujú žiadny tabak ani decht a sú vyrobené zo surovín v potravinárskej kvalite, predovšetkým z vody, rastlinných vlákien, zložiek s aromatickými vlastnosťami a nikotínu, ktorý je ale vysoko návykový.