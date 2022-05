SaS si kopla do Hegera: Budúcnosť je v jeho rukách, toto kritizujú

Budúcnosť vládnej koalície je v rukách premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ten by nemal ostať ticho. Vyhlásila to strana SaS v reakcii na stredajšie (4. 5.) hlasovanie o žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.

"Napriek tomu, že Igor Matovič (OĽANO) sa snaží hovoriť o SaS ako o tej, ktorá rozbíja vládu, je to práve hlasovanie dvoch poslankýň OĽANO a celého klubu Sme rodina, ktorí popreli jej zmysel a hodnoty," uviedla strana SaS v stanovisku. Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neodsúhlasilo žiadosť prokuratúry o vydanie Fica do väzby. Za bolo 74 poslancov, proti 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov. Za vydanie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS a Za ľudí, ako aj väčšina poslancov OĽANO. Zdržali sa poslanci Sme rodina. Zdržala sa i Katarína Hatráková a Romana Tabák nehlasovala, následne obe vylúčili z klubu OĽANO. Robert Fico sa vyhol väzobnému stíhaniu: Kto ho v parlamente zachránil? Proti vydaniu Fica hlasovali členovia klubu Smer-SD i nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.