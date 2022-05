Vysokoškoláci, bude váš program na jeseň pokračovať? Mali by ste si to overiť!

Vysokoškoláci by si mali overiť, či ich študijný program bude od 1. septembra pokračovať. Vysoké školy totiž podľa nových štandardov rušia neperspektívne študijné programy. Vo štvrtok o tom informoval predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer.

Študenti môžu pokračovanie svojho študijného programu zistiť na webe vysokej školy, študijných oddeleniach či u zástupcov v študentských parlamentoch a akademických senátoch. Ak by program od septembra nepokračoval, vysoká školy by mala študentovi ponúknuť možnosť doštudovať na inom príbuznom študijnom programe, povedal Redhammer. V prípade, že taký nemá, mala by sprostredkovať podobný študijný program na inej vysokej škole.

Redhammer predpokladá, že rušenie sa bude týkať všetkých vysokých škôl a všetkých študijných programov. Osobitne sa agentúra pozrela na študovanie cudzích, menej populárnych jazykov. "Vnímame tam, že asi na tretine študijných programov nie je žiaden študent zapísaný. To znamená, že vysoké školy už pristúpili k selekcii a pripravujú programy na útlm," poznamenal Redhammer.

Školy budú podľa neho od septembra poskytovať vzdelávanie v súlade s európskymi predstavami. SAAVŠ preto vydala nové akreditačné štandardy, ktoré sledujú európske štandardy a usmernenia pre zabezpečenie kvality. Študentom to prinesie väčšiu transparentnosť, viac informácií o programe, cieľoch vzdelávania a kvalifikácii, ktorú získajú. Budú mať tiež väčšiu flexibilitu štúdia a výberu predmetov, doplnil Redhammer.

Maturanti sa podľa neho nemusia obávať. Všetky študijné programy, ktoré budú školy od nasledujúceho akademického roka ponúkať, budú spĺňať nové štandardy.

Na zosúladenie štandardov dostali školy dvojročnú lehotu. Na Slovensku k 1. septembru v roku 2020 bolo 6675 študijných programov. V tomto roku bolo k 1. aprílu 5705 programov, priblížil Redhammer. Odhaduje, že od jesene bude na vysokých školách 4700 študijných programov.

SAAVŠ bude plnenie požiadaviek kvality na vysokých školách preverovať koncom roka.