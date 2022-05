Na čelo si prilepila sexuálnu hračku: Neuveríte, čo sa stalo potom! Mala čo vysvetľovať

Belgičanka si prilepila na čelo sexuálnu hračku. V tomto dôsledku sa jej urobila veľká modrina, s ktorou musela ísť do práce.

Charlotte Ryckeboerová (24) bola minulý mesiac s kamarátmi na večierku pre dospelých. Učinila však nesprávne rozhodnutie, keď si na čelo prilepila análny kolík, píše o tom portál Ladbible. Ten sa jej k čelu však prilepil a nedalo sa jej ho dať preč. Nakoniec sa jej to podarilo, po vynaložení veľkej sily. Zostal jej tam však veľký červený fľak, ktorý nezmizol ani po čase. Po nejakej dobe dokonca začala meniť farbu na fialovomodrú.

„Na párty sme mali pár kamarátov. Jeden z nich predáva sexuálne hračky. Trochu sme si vypili a takto to dopadlo,“ hovorí Charlotte. Dodáva, že sa nedal odlepiť, preto ťahala stále silnejšie a silnejšie: „Neuvedomila som si, že to zanechá takúto značku.“ Prezradila, že keď sa jej ho podarilo z čela odlepiť, jej kamaráti boli šokovaní z toho, akú obrovskú škvrnu jej to nechalo. „Nebolo to prilepené veľmi dlho, možno minútu. Asi som potiahla príliš silno,“ uvažovala Charlotte. Okrem iného prezradila, že chcela vyskúšať, že aké je to silné.

Rozpaky mladej Belgičanky sa na druhý deň ešte znásobili. V práci totiž musela vysvetľovať, ako to celé vzniklo a čo sa stalo. Pochopiteľne, Charlotte sa chcela nepríjemnej značky zbaviť, a tak si našla lieky a metličku, ktorá má podľa portálu fungovať tak, že rozptýli krv nahromadenú pod kožou. Žena dodáva: „Po týždni sme mali v práci stretnutie. Dokonca prišli za mnou ľudia, ktorí ma nepoznali s tým, že videli moje TikTok video.“ Nech tento príbeh slúži všetkým ako pripomienka toho, aby análne kolíky nechali iba v zadku, dodáva nakoniec Ladbible.