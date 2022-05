Poznáte dievčatko († 16) zo slávneho meme obrázka? Osud k nej bol tvrdý, náhla smrť!

Dievčatko zo slávneho meme obrázka a detská hviezda, ktorá sa objavila v reality šou Toddlers and Tiaras zomrela vo veku len 16 rokov.

Ako píše britský denník Daily Mail, Kailia Posey oslávila svoje 16. narodeniny len dva týždne pred smrťou. Ako dieťa hrala v šou Toddlers and Tiaras, detskej súťaži krásy. Kailia začala súťažiť, keď mala tri roky. Po tom, čo ju pristihli, ako sa šibalsky usmieva od ucha k uchu počas nakrúcania Toddlers and Tiaras, sa stala populárnym meme.

Príčinou smrti je samovražda. Jej telo našli v aute zaparkovanom v parku v štáte Washington. „Nemám slová ani myšlienky. Nádherné dievčatko je preč,“ zverejnila na facebooku jej matka Marcy Posey Gatterman. Neskôr pre miestne noviny vyhlásila, že jej dcéra „urobila unáhlené rozhodnutie ukončiť svoj pozemský život“. Jedna z kamarátok povedala, že síce sa Kailia podelila o to, že zápasí so svojim duševným zdravím, nikto nevedel, ako vážne sa to zhoršilo. „Vedeli sme, že má problémy s niekoľkými vecami a všetci sme urobili všetko, čo sme mohli, aby sme ju povzbudili a pomohli jej. Nevedeli sme, čo sa deje,“ uviedla.

Kailia súťažila celé detstvo i dospievanie, pričom naposledy súťažila vo februári o titul Miss Washington Teen USA. Hoci nebola korunovaná za víťazku súťaže, minulý rok si vyslúžila titul Miss Lynden Teen USA. V roku 2018 si tiež zahrala rolu Agnes vo filme Eli na populárnej streamovacej platforme Netflix.