Rázny krok OĽANO: Nesúhlasili s vydaním Fica do väzby, teraz ich chcú vylúčiť z klubu!

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš podá návrh na vylúčenie Kataríny Hatrákovej a Romany Tabák z klubu OĽANO.

Informoval o tom na tlačovej konferencii po tom, ako plénum Národnej rady (NR) SR neodsúhlasilo žiadosť prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Hatráková sa pri hlasovaní zdržala, Tabák nehlasovala.

Fico ďakuje poslancom, ktorí nesúhlasi s jeho väzobným stíhaním: Dnes sme dvakrát silnejší!

"Dnes sa poslankyne Katarína Hatrákova a Romana Tabák, dve poslankyne z 50 poslancov OĽANO, svojím hlasovaním spreneverili hodnotám hnutia a programu, pod ktorý sa podpísali, a tým, že zabránili výkonu spravodlivosti, zradili drvivú väčšinu voličov OĽANO," povedal Šipoš. Pripomenul predvolebné sľuby hnutia hovoriace i to, že zákony musia platiť pre každého rovnako.

"Berieme to ako jednu zlyhanú bitku, ale je to jedna z mnohých, ktoré v tejto vojne ešte musíme zviesť," povedal líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Fico podľa jeho slov bude stáť pred súdom, len nebude vo väzbe.

Podľa jeho slov už majú avízo od SaS, že ak na vládu príde avizovaná pomoc rodinám, strana odíde z koalície. Vyjadrenia liberálov o Sme rodina sú podľa Matoviča súčasťou pripravovania si pôdy pod nohami na tento krok.

Poukázal na počty potrebné na nadpolovičnú väčšinu v NR SR. Matovič nevidí dôvod, aby sa hlasovanie o Ficovi využilo ako zámienka na rozpad koalície, hovorí o talianskom manželstve.

Hatráková si nemyslí, že táto koalícia stráca kredit ako protikorupčná. Hlasovanie vnímala zo širšieho politologického pohľadu. "Nehovorím, že Fico je nadčlovek, ale že ako poslanci požívame istú mieru ochrany," povedala novinárom po hlasovaní. Medzi dôvody jej rozhodnutia patril i obsah obvinenia.

Tabák si za svojím rozhodnutím stojí. Odmieta sa podieľať na politickej pomste. Dúfa však, že Fico bude odsúdený a stratí poslanecký mandát. Dodala, že určite dostane ponuku z nejakého iného poslaneckého klubu, no nekonkretizovala to. Neuviedla ani to, či by doň vstúpila.

Plénum NR SR v stredu neodsúhlasilo žiadosť prokuratúry o vydanie Fica do väzby. Za bolo 74 poslancov, proti 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov. Za vydanie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS a Za ľudí, ako aj väčšina poslancov OĽANO. Zdržali sa poslanci Sme rodina. Proti hlasovali členovia klubu Smer-SD i nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.