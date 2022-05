Pellegrini reaguje na neodsúhlasenie parlamentu na vzatie Fica do väzby: Túžba po politickej pomste prehrala

Túžba po politickej pomste podľa predstaviteľov mimoparlamentného Hlasu-SD prehrala. Vyhlásil to líder strany Peter Pellegrini v reakcii na to, že poslanci neodsúhlasili vzatie Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Nezaradení poslanci okolo Pellegriniho hlasovali proti.

Šéf Hlasu-SD si myslí, že ich postoj nemá žiaden vplyv na to, že trestné konanie a vyšetrovanie môže pokračovať. Hlas-SD zdôraznil, že vládnej koalícii sa nepodarilo presvedčiť ani vlastných poslancov o správnosti vydania predsedu opozičnej strany na väzobné stíhanie. "Je povinnosťou každého jedného poslanca hlasovať výlučne podľa svojho vedomia a svedomia. Ak nemohli s čistým svedomím zahlasovať za vydanie svojho kolegu na väzobné stíhanie, je dobre, že to neurobili," povedal Pellegrini. Spravodlivosť musí podľa neho ďalej nasledovať svojimi štandardnými cestami, teda vyšetrovaním a spravodlivým rozhodnutím nezávislého súdu. Strana je presvedčená, že jediným cieľom týchto manévrov so zatýkaním je prekryť skutočné problémy Slovenska. O osude Roberta Fica je rozhodnuté: Súhlasil parlament s vydaním šéfa Smeru do väzby?