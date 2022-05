Robertovi Ficovi praskli nervy: Ani len netušia, ako mi nabíjajú politické baterky

Vyjadrenie Roberta Fica: O čo ide v cirkuse dostať ma za každú cenu do väzby, po lopate vysvetľujú provládne médiá. Čím dlhšie budem vo väzbe, tým bude SMER – sociálna demokracia ako najtvrdšia opozícia slabší.

Takto na rovinu, bez škrupúľ, pôsobia na poslancov vládnej koalície aj Matovič s Lipšicom, ktorí to celé vymysleli. Všetko, čo doteraz chytili počas vládnutia do rúk, sa im rozsypalo. Preto sa rozhodli, že ma na základe vymysleného obvinenia zatvoria, Slovensko obletí vysnívaná fotografia Fica s putami na rukách a vládu a prezidentku už nebude mať kto, minimálne rok, kritizovať za to, čo s touto krajinou za dva roky dorobili. Keď išlo o policajtov Matoviča, ktorí chceli svojej kolegyni zapáliť auto, vtedy sa prezidentka predháňala v ich obhajobe. Keď ide o opozíciu, ktorá hovorí pravdu o americkom vplyve na Slovensko a daňových podvodoch Matoviča a Kisku, pani Čaputová je ticho a mädlí si ruky od blaženosti, že sa zbaví silného oponenta.

Že ide o čisto politický proces s cieľom odstrániť lídra najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany, nikto nepochybuje. Dnes budú poslanci NR SR za vládnu koalíciu rozhodovať len o tom, či sa ma zbavia alebo nie. A v tom budú konať proti Ústave SR, ktorá nechráni poslanca pred väzbou, ale pred tým, aby vláda nemohla opozičného poslanca svojvoľne umlčať zamknutím do cely bez možnosti akejkoľvek komunikácie.

Poslanci vládnej koalície dnes večer rozhodnú o mojom vzatí do väzby. Vedia, že žiadny sudca na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) sa neodváži vzoprieť politickej vôli vládnej koalície a túžobnému očakávaniu médií. Každý sudca na ŠTS dá radšej prednosť nezákonnému rozhodnutiu, ktoré niekedy o rok zruší Ústavný súd SR. Vždy lepšie, ako byť na titulnej strane médií, že Fica nezavrel.