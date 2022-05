Pellegrini rázne: Vyzývame vládu, aby okamžite predložila opatrenia proti zdražovaniu! A to nie je všetko

Vláda by mala okamžite predložiť do Národnej rady (NR) SR opatrenia na pomoc ľuďom so zdražovaním. Vyzval na to poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii.

"Vyzývam vládu SR, aby okamžite pripravila na zajtrajšie (4. 5.) rokovanie vlády lex Slovensko, balík opatrení, ktorý zásadným spôsobom nastolí nástroje, ktorými bude pomáhať ľuďom, ktorí naozaj budú trpieť alebo sú zasiahnutí extrémnym zdražovaním a ktorý nebude ignorovať aj veľké skupiny ľudí, ako sú seniori, ale aj pracujúci," vyhlásil Pellegrini. Požiadal tiež vládu, aby využila v tejto súvislosti skrátené legislatívne konanie. Vláda sa podľa Pellegriniho vykašľala sa na svoj národ: Naliehavá výzva aj kritika EÚ! S ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) plánuje poslanec Erik Tomáš (nezaradený) pôsobiaci v Hlase-SD rokovať o návrhoch, ktoré predložili do parlamentu. Podľa Pellegriniho sa už dohadujú na termíne stretnutia. Zároveň vyzval vládu na vytvorenie Rady národnej solidarity z predstaviteľov všetkých zložiek spoločnosti. Tí by podľa neho mali pomôcť vláde nájsť správny "kokteil opatrení". Zároveň dodal, že ak by Slovensko mohlo mať výnimku od EÚ na dovoz ruskej ropy, je povinnosťou premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ju prijať. Ak tak neurobí, podľa neho "zrádza" svoju pozíciu brániť občanov a Slovensku republiku.