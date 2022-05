Tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek: Ak EÚ dosiahne jednotu o zákaze platiť rubľami, Slovensko ju neporuší

Slovensko nebude tou krajinou, ktorá by spochybnila jednotu členských krajín, ak bude dohoda o zákaze platiť za ruský plyn rubľami.

Podľa informácií spravodajcu TASR to v pondelok večer uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek po skončení mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre energetiku v Bruseli, kde sprevádzal ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

Európski ministri zodpovední za oblasť energetiky sa stretli v Bruseli, aby prediskutovali energetickú situáciu EÚ a niektorých jej členských štátov v tieni pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Galek novinárom pripomenul, že ruská strana založila všetkým krajinám EÚ účty v rubľoch na základe dekrétu, ktorý vydal prezident Vladimir Putin a spresnil, že teraz ide iba o aktiváciu jednotlivých účtov.

"Slovensko má splatnosť svojich záväzkov za apríl 20. mája. To znamená, že budeme jednou z posledných krajín, ktorá bude musieť povedať, akým spôsobom k tejto úhrade dôjde. Je možné, že niektoré krajiny, keďže ten tok plynu je zabezpečený, už k takejto platbe pristúpili," uviedol Galek s odkazom na schému v podobe prevodu eur na ruble cez Gazprombank.

Galek upozornil, že samotná Európska komisia "bohužiaľ" nevydala jasné stanovisko, ako majú jednotlivé členské krajiny postupovať. Upozornil, že najskôr sa v Bruseli hovorilo, že takáto schéma je možným porušením sankcií EÚ a teraz to tak vôbec nevyzerá.

"Je to hlavne z toho dôvodu, že platby, tak ako je to nastavené, odchádzajú alebo mali by odchádzať v eurách a až na účte Gazpromu by mali byť pripísané v rubľoch," spresnil Galek.

Zdôraznil, že treba počkať do 20. mája a dodal zároveň, že Slovensko nebude "trhať jednotu EÚ", ak sa jednota dosiahne. "Ale je pre nás veľmi dôležité, aby tok plynu bol zachovaný a plyn bol v Európe k dispozícii. Každá jedna sankcia, ktorá je uvalená na Rusko, musí v prvom rade poškodiť Rusko a nie toho, kto tie sankcie uvaľuje," odkázal štátny tajomník.

Minister Sulík v tejto súvislosti vyzdvihol skutočnosť, že marcová platba za plyn, ktorá bola splatná 20. apríla, odišla po dohode s Gazpromom predčasne a v eurách, čo považuje za "prozreteľný krok".

"Zaplatili sme ju 31. marca, a tým pádom najbližšia platba, za apríl, je splatná až 20. mája. Máme čas ešte 18 dní zistiť, aká bude situácia a prispôsobiť sa novým skutočnostiam," zhodnotil situáciu Sulík a tiež dodal, že Slovensko nie je tá krajina, ktorá by mala robiť problémy v EÚ.

Najbližšie zasadnutie ministrov energetiky EÚ bude 18. mája v Bruseli, Slovensko na ňom bude zatupovať Karol Galek.