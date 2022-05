Chcel predať skriňu, zo žartu pridal fotku aj so ženou: Ponúkli mu balík peňazí!

Vtipkár použil fotografiu svojej manželky „v zvodnej“ póze objímajúc skriňu z IKEA, ktorú chcel predať. Tento netradičný marketingový ťah však zafungoval, niekto mu za ňu (manželku) ponúkol 4-tisíc libier (4759,32 eur).

Britský portál mirror.co.uk píše, že potenciálneho kupca nezaujala inzerovaná skrinka, ale manželka predávajúceho. Za 33-ročnú Jess Lewingtonovú, ktorú bolo na fotografii vidieť, ponúkol niekto 4-tisíc libier (4759,32 eur).

Matt Lewington zo Swindonu v grófstve Wiltshire sa chcel zbaviť kusu nábytku. Ponuku sa rozhodol zverejniť v súkromnej skupine na sociálnej sieti. S fotením skrine pomáhala aj jeho žena Jess, ktorá sa dokonca nechala so skriňou odfotiť tiež. „Normálne nerobím modelku pri fotení nábytku. Matt ma však požiadal, aby som mu uhla, pretože sa snaží fotiť. Ja som však zo žartu zapózovala a povedala nech to odfotí aj takto,“ prezradila. Netušila však, že tú fotografiu Matt aj reálne zverejní.

Jess bola v prvom momente šokovaná. Priznala však, že jedna jej časť tam tú fotku chcela nechať, pretože to bolo vtipné a druhá jej hovorila, aby to odstránil. „Keď som však videla, ako to ľudia komentujú, urobilo mi to deň. Bola to len neškodná zábava,“ priznala Jess. Fotografie uverejnil Matt s popisom: „Pokojne vám to donesiem!! P.S. moja žena si myslí, že táto fotka pomôže skrini predať sa.“

Príspevok sa stal v priebehu niekoľkých hodín virálnym. Používatelia sociálnych sietí označili ich zmysel pre humor za „zlato komédie“. Aj napriek návalu komplimentov a dokonca aj pár zaujímavým návrhom na kúpu samotnej Jess, pár skriňu stále nepredal. Mimochodom, jej cena je 80 libier (95,19 eur).